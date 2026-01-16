「NewJeans 是第二個家人，沒人能拆散我們！」Danielle 公開「Haerin、Hyein 回歸當日」長信，同步開通小紅書帳號：心之所向從未改變

遭到 ADOR 通報退出 NewJeans 的成員 Danielle，近日公開了一封寫給粉絲的長信。 引人注目的是，這封信的撰寫時間點，正是成員 Haerin、Hyein確定重返 ADOR 的當天。

Danielle 於 16 日在新開通的個人IG上，公開了這封寫於去年11 月 12 日的信件。 她感性寫道：「寫這封信的原因，是想將我們即將共同迎來的全新章節深深銘刻在心底。 雖然放下過去並不容易，但現在我想暫時放下往事，專注於真正珍貴的事物——我們的心靈、夢想，以及未來溫暖的日子。」



信中，她對始終不離不棄的粉絲表達了深切謝意：「寫這些字時眼眶濕潤，心中充滿愛與感謝。 Bunnies 的愛讓我在無數困難中堅持了下來。 在我失去勇氣時，給予我重新站起來的力量，並讓我領悟到真正重要的價值是什麼，包括真實、堅韌，以及對自己誠實的勇氣。 有時也因為覺得無法回報所有的愛而感到抱歉。」

回顧信件撰寫的當天，正是 ADOR 官宣 Haerin 與 Hyein 回歸的日子。 當時 Minji、Hanni 與 Danielle 雖同步表達回歸意願，但 ADOR 卻沒有立即接納，而是表示「需確認三人的真實意圖」。 目前結果是 Hanni 成功歸隊、Danielle 收到退團通報，而 Minji 的處置仍懸而未決。



對此，Danielle 在信中堅定表態：「我知道大家現在肯定很困惑，雖然目前無法說明一切，但有一點可以肯定：我心之所向的地方從未改變。」她更特別提及 NewJeans 成員們，直言：「Minji、Hanni、Haerin、Hyein 是我的第二個家人。 雖然我們行動的時間錯開了，但沒有任何事物能將我們拆散。 這種紐帶是世上絕無僅有的特別緣分。」

最後，Danielle 向粉絲約定：「未來仍會有困難，但我們會守護彼此繼續前行。 我非常期待能再次見面、大笑傾談的那一天。」



此外，Danielle 在本月 12 日的直播中也曾含淚強調：「為了能與成員們在一起，我戰鬥到了最後。 真相留存在我心中，我心裡的一角永遠都有著 NewJeans。」

與此同時，Danielle 近日低調進駐被譽為「中國版 Instagram」的社群平台「小紅書」，此舉被外界解讀為她佈局海外市場、重啟個人活動的強烈訊號。值得注意的是，Danielle 的親姊姊 Olivia Marsh 隨即也關注了該帳號，目前已迅速累積超過 13 萬名粉絲追蹤，展現出其在華語圈的不俗人氣。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞