「NewJeans 是第二个家人，没人能拆散我们！」Danielle 公开「Haerin、Hyein 回归当日」长信，同步开通小红书帐号：心之所向从未改变

遭到 ADOR 通报退出 NewJeans 的成员 Danielle，近日公开了一封写给粉丝的长信。 引人注目的是，这封信的撰写时间点，正是成员 Haerin、Hyein确定重返 ADOR 的当天。

Danielle 於 16 日在新开通的个人IG上，公开了这封写於去年11 月 12 日的信件。 她感性写道：「写这封信的原因，是想将我们即将共同迎来的全新章节深深铭刻在心底。 虽然放下过去并不容易，但现在我想暂时放下往事，专注於真正珍贵的事物——我们的心灵、梦想，以及未来温暖的日子。」



信中，她对始终不离不弃的粉丝表达了深切谢意：「写这些字时眼眶湿润，心中充满爱与感谢。 Bunnies 的爱让我在无数困难中坚持了下来。 在我失去勇气时，给予我重新站起来的力量，并让我领悟到真正重要的价值是什么，包括真实、坚韧，以及对自己诚实的勇气。 有时也因为觉得无法回报所有的爱而感到抱歉。」

回顾信件撰写的当天，正是 ADOR 官宣 Haerin 与 Hyein 回归的日子。 当时 Minji、Hanni 与 Danielle 虽同步表达回归意愿，但 ADOR 却没有立即接纳，而是表示「需确认三人的真实意图」。 目前结果是 Hanni 成功归队、Danielle 收到退团通报，而 Minji 的处置仍悬而未决。



对此，Danielle 在信中坚定表态：「我知道大家现在肯定很困惑，虽然目前无法说明一切，但有一点可以肯定：我心之所向的地方从未改变。」她更特别提及 NewJeans 成员们，直言：「Minji、Hanni、Haerin、Hyein 是我的第二个家人。 虽然我们行动的时间错开了，但没有任何事物能将我们拆散。 这种纽带是世上绝无仅有的特别缘分。」

最后，Danielle 向粉丝约定：「未来仍会有困难，但我们会守护彼此继续前行。 我非常期待能再次见面、大笑倾谈的那一天。」



此外，Danielle 在本月 12 日的直播中也曾含泪强调：「为了能与成员们在一起，我战斗到了最后。 真相留存在我心中，我心里的一角永远都有著 NewJeans。」

与此同时，Danielle 近日低调进驻被誉为「中国版 Instagram」的社群平台「小红书」，此举被外界解读为她布局海外市场、重启个人活动的强烈讯号。值得注意的是，Danielle 的亲姊姊 Olivia Marsh 随即也关注了该帐号，目前已迅速累积超过 13 万名粉丝追踪，展现出其在华语圈的不俗人气。



