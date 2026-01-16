貓系女團MEOVV官方快閃店強勢襲港「MEOVV POP-UP STORE IN HONG KONG」

THEBLACKLABEL 旗下的貓系人氣女團 MEOVV， 自出道以來憑著貓系氣場、強烈舞台魅力，成功吸引大班粉絲 PAWMPAWM支持，成為 K-POP新世代焦點組合！繼台灣及新加坡站後，香港粉絲期待已久的「MEOVV POP-UP STORE IN HONG KONG」將於1月17日至1月25日強勢登陸AIRSIDE，將音樂概念實體化，為PAWMPAWM們打造集打卡、合照與購物於一身的沉浸式粉絲體驗。

以新曲為靈感 打造MEOVV專屬沉浸空間

「MEOVV POP-UP STORE IN HONG KONG」以MEOVV最新單曲為靈感，將單曲中的音樂態度與視覺風格轉化為實體場景。

POP-UP STORE 設計簡約型格，主打黑、白、冰藍色，配合霓虹燈光與大型打卡裝置，營造冷調及未來感的氛圍。場內動線開揚寬敞，空間感十足，粉絲可以自由探索不同主題區域，重點三大打卡位包括：巨型團隊合照牆、單曲主題鏡面牆、型格霓虹裝置區，整個空間猶如MEOVV主題展覽，讓粉絲從視覺、光影同氛圍，全面感受「喵」系女團的魅力。







官方限定周邊商品登場 粉絲收藏清單一覽

「MEOVV POP-UP STORE IN HONG KONG」推出融入MEOVV標誌性貓系元素的官方周邊商品，涵蓋日常穿搭與實用收藏，包括：充滿細節的LOGO Cap帽，印有單曲 LOGO連帽外套、短袖T-shirt、實用的MagSafe磁吸手機支架、磁吸卡套、隨機珍藏小卡、鎖匙扣等人氣周邊。精選周邊：倒入熱水會浮現隱藏LOGO的感溫水杯，水杯套裝更附有成員小卡，粉絲絕對要入手！

所有周邊都藏有MEOVV獨特設計心思，將偶像融入生活每個細節，PAWMPAWM絕對不能錯過！

*每人每次限購同款商品3件及最多可購每款隨機珍藏小卡10包。數量有限，先到先得，售完即止。







香港限定！買滿額即送獨家小卡

「MEOVV POP-UP STORE in HONG KONG」活動舉行期間，凡於店內選購MEOVV周邊商品每滿港幣$300，即可獲贈「MEOVV POP-UP STORE in HONG KONG」隨機滿額小卡1張（共5款，數量有限，先到先得，贈完即止）！

入場須知:

 「MEOVV POP-UP STORE in HONG KONG」僅接受現場排隊入場。

 根據現場實際情況輪候時間或會延長，敬請耐心等候及諒解。

 如參與人數超出預期，我們或需實施人流管制措施。請配合現場工作人員的指引，有序參與。

 活動期間將進行現場拍攝，可能會拍攝到您的照片用於宣傳目的。

MEOVV POP-UP STORE in HONG KONG

地址 : 香港啟德AIRSIDE商場G015號鋪

日期 : 1月17日至1月25日

時間 : 每日早上11時至晚上9時

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們

