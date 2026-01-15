熱門韓劇《模範的士3》持續發威！李帝勳榮登一月演員榜冠軍，正面評價高達 93%！

演員李帝勳在「2026 年一月戲劇演員品牌評價」中奪下第 1 名冠軍，熱門韓劇《模範的士》系列即使到了第三季，仍然是值得信賴且被大眾高度關注的優秀作品。

根據韓國企業評判研究所於 14 日公布的資料顯示，2026 年 1 月戲劇演員品牌評價分析結果中，李帝勳的品牌排名第 1。



在品牌的大數據連結分析中，「證明、強烈、完美」的關聯度最高；關鍵字分析方面，「模範的士（模範計程車）、金道奇、系列代表角色」的提及度最高。正負面比例分析結果顯示，李帝勳的正面評價比例高達 93.01%。





2026 年 1 月【戲劇演員品牌評價前 10 名】依序為：李帝勳、張基龍、朴敘俊、表藝珍、鄭敬淏、徐玄振、金高銀、元志安、池昌旭、安恩真。

韓國企業評判研究所針對 2025 年 12 月 14 日至 2026 年 1 月 14 日期間，正在播出的電視劇中出演的 100 名演員，蒐集共八千萬筆品牌大數據，並以消費者的品牌參與量、媒體曝光量、溝通量、社群討論量進行測量，透過品牌評價演算法將其指數化。

戲劇演員品牌評價分析是以參與指數、媒體指數、溝通指數、社群指數進行品牌大數據分析。品牌評價指數是透過萃取品牌大數據，並以評價分析演算法解析消費者行為，將其分類為參與價值、溝通價值、媒體價值、社群價值與社群媒體價值，再依權重計算得出的指標。

品牌評價大數據分析可衡量對品牌的正負面評價、媒體來源與關注度、消費者的關心程度與溝通量、議題在社群中的擴散程度，以及對內容的反應與人氣。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞