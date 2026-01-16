金賽綸遺作《我們每天每天》首曝預告！與《暴君的廚師》李彩玟上演青澀校園羅曼史

已故演員金賽綸的最後一部作品《我們每天每天》將於2月與觀眾見面。

電影《我們每天每天》改編自KakaoPage上累積超過1700萬瀏覽的同名人氣網漫，講述一段從混亂的 17 歲青梅竹馬突然告白開始的青春羅曼史。由金賽綸、李彩玟、柳義賢、崔裕姝出演。



公開的預告中，故事從國中畢業前的某一天展開。湖秀（李彩玟 飾）突然向青梅竹馬汝蔚（金賽綸 飾）告白，嚇得汝蔚連手中的熱狗都掉落，從此開始刻意躲避湖秀。帶著不自在的情緒，高中生活也隨之展開。原本認定湖秀只是朋友、無法產生其他情感的汝蔚，卻在每次見到他時都莫名心跳加速。隨著汝月暗戀籃球部前輩浩載（柳義賢 飾）的消息傳開，三人的關係逐漸錯綜複雜。在初次體驗感情波濤的混亂中成長的他們，也讓人回想起自己曾經的青春歲月，並期待引起觀眾深刻的共鳴。



因青梅竹馬突然告白而陷入混亂的女高中生汝蔚一角，由童星出身、演技深受喜愛的金賽綸飾演。本作也是她生前完成的最後作品，她將演繹充滿活潑魅力的「野丫頭」汝蔚，展現青澀又真摯的青春羅曼史演技，留下珍貴的演藝印記。



男主角湖秀由李彩玟飾演。憑藉《暴君的廚師》躍升為新一代浪漫男神的他，這次將在《我們每天每天》中完成大銀幕出道，首次擔綱電影男主角，展現湖秀面對友情與愛情糾葛的成長與悸動，也呈現他細膩又真摯的青春魅力。



