李洙赫、徐康俊、李宰旭、朴載範！《訂閱男友》Jisoo與「她的男人們」名單曝光，網驚：這後宮陣容太狂

Netflix 全新原創韓劇《訂閱男友》正式揭曉讓觀眾多巴胺噴發的豪華男神團！這部將於 3 月 6 日（五）隆重上線的作品，描述對現實生活感到精疲力竭的網漫 PD 「未來」（Jisoo 飾），透過虛擬戀愛模擬系統「訂閱」並親身體驗戀愛約會，是一部實現所有幻想的浪漫喜劇。

虛擬戀愛「訂閱制」！Jisoo攜手徐仁國挑戰心動極限

劇名「訂閱男友」正是劇中一套虛擬戀愛訂閱服務的名字。 該劇將上班族最真實的職場日常，與「訂閱虛擬情人」這種充滿科幻色彩的獨特設定結合，預示著一場場驚心動魄的悸動。 Jisoo以甜美灑脫的能量完美詮釋「未來」，搭檔「浪漫專業戶」徐仁國，這對高顏值組合早已令全球觀眾翹首以待。



七大男神驚喜客串！徐康俊、李洙赫、朴載範輪番「寵妻」

在先前公開的主題預告中，能讓「未來」忘卻現實疲憊的虛擬戀人陣容已引發暴動。 今日（24 日）官方加碼釋出多張劇照，逐一展現徐康俊、李洙赫、邕聖祐、李宰旭、李賢旭、金永大、朴載範的不同魅力，連飾演「現實前男友」的金聖喆也驚喜現身！

徐康俊飾演「恩浩」，在櫻花飛舞的校園中與Jisoo對視，畫面堪比青春羅曼史電影，喚起人們對校園初戀的美好回憶。李洙赫飾演財閥三世「時宇」，外表冷酷完美，但望向Jisoo的眼神卻異常熾熱，將帶給女主光彩奪目的華麗約會。





此外，邕聖祐飾演出現在空服員Jisoo面前的秘密特務，李宰旭飾演霸氣外露的醫生前輩，李賢旭飾演帥氣逼人的暖男法官，Jay Park（朴宰範）則本色出演頂級巨星，多樣化的約會情節讓觀眾心跳加速。 而前男友「世俊」（金聖喆 飾）的出現，則為現實世界中的感情線增添了懸念。









Netflix 原創系列《訂閱男友》將於 3 月 6 日全球獨家同步上線。



