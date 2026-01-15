人氣女團BLACKPINK確定完整體回歸！迷你三輯《DEADLINE》2月27日發行，網友直呼：終於等到了！

終於確定日期了！YG娛樂15日宣布，BLACKPINK 第三張迷你專輯《DEADLINE》將於2月27日下午1點（韓國時間）發行。 人氣女團BLACKPINK2月27日完整體回歸！迷你三輯《DEADLINE》正式發行，粉絲：終於等到了

公告同時釋出以團體標誌性粉紅色設計的動態視覺圖形，配合疾馳般音效與光束效果，正式啟動回歸宣傳，帶來強烈的期待感。



此次專輯名稱《DEADLINE》與去年7月 BLACKPINK 展開、橫跨全球的世界巡演同名。這次回歸將象徵她們與全球粉絲一路同行、共同經歷喜怒哀樂的旅程的高潮，為巡演畫下完美句點。

之前YG娛樂曾表示，專輯的 MV 拍攝及主要製作工作已提前完成，團隊正傾注心血，力求將作品完美呈現。YG娛樂強調：「感謝等待多時的粉絲們，我們將以高完成度的音樂回報大家的支持，敬請期待。」



關於 BLACKPINK 的回歸，早在去年11月、12月至今年1月，就有多種預測。如今正式回歸日期確定後，讓網友紛紛表示：「終於」、「本來不是說1月嘛」、「有日期就不錯了，往好的方面想吧」、「但是迷你三輯很搞笑啊！不是出道10年了嗎」、「包括〈Jump〉內大概有5首歌吧」、「專輯名是最後期限，也有點搞笑」、「發行專輯後，安可演唱會或者演唱會...有可能嗎」、「迷你三輯是真的嗎？」、「不知道選了多好的歌曲？好期待 BLACKPINK 啊」等等。

另外，BLACKPINK 正透過世界巡演「DEADLINE」與全球粉絲進行互動。她們將於16日起在日本東京巨蛋連續三天開唱，並於24至26日在香港啟德體育館舉行演唱會。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞