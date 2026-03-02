Red Velvet 驚喜合體現身 Wendy 安可演唱會！粉絲狂問「什麼時候回歸」期待5人完整體再同台

Wendy 於上月28日至3月1日，在首爾奧林匹克手球競技場舉行「2025-26 WENDY 1st WORLD TOUR : W:EALIVE ENCORE」，再次與粉絲共度特別時光。

當天，她以迷你三輯《Cerulean Verge》收錄曲〈Fireproof〉揭開序幕，接連帶來首支親自創作歌曲〈Hate²〉，以及〈Queen Of The Party〉、〈Best Ever〉、〈Chapter You〉等歌曲，一開場就點燃全場氣氛，歌聲實力再次令人驚艷。



不只舞台火力全開，Wendy 還走下舞台穿梭觀眾席，近距離和粉絲互動，親切回應大家的應援與吶喊，現場氣氛溫馨又熱烈。演出尾聲，她表示：「因為有大家始終如一的愛，我才能站上安可演唱會的舞台。真心感謝你們為我創造珍貴的回憶，希望我們能一直走下去。」一番真摯告白讓不少粉絲紅了眼眶。



更讓人驚喜的是，Red Velvet 成員 Irene、Seulgi（瑟琪）、Joy 與 Yeri 也現身力挺。5人睽違許久的合照曝光後，粉絲們紛紛留言：「終於合體了」、「真的好想你們」、「什麼時候回歸」、「快點帶新歌回來吧」、「好久沒看到完整體了嗚嗚嗚」，字裡行間都能感受到大家的期待。



Wendy 與 Yeri 去年4月與SM娛樂合約到期後選擇不續約，不過 Red Velvet 團體活動仍持續由SM娛樂進行。團體上一次發行專輯是2024年的10週年紀念專輯《Cosmic》，如今再度傳出回歸消息，也讓粉絲們更加期待五人完整體的舞台。



