姜丹尼爾2月入伍倒數！Wanna One實境節目確定製作，2026再合體掀回憶殺

姜丹尼爾即將暫別演藝圈！其所屬經紀公司「E&E」14日宣佈，他將於2月9日以陸軍現役身份入伍，讓不少粉絲感到不捨。

消息一出，粉絲們的關注焦點立刻轉向姜丹尼爾的出身團體Wanna One的實境節目動態。 Wanna One是透過2017年Mnet選秀節目《Produce 101》第二季組成的限定男團，成員包括姜丹尼爾、朴志訓、李大輝、金在奐、邕聖祐、朴佑鎭、賴冠霖、尹智聖、黃旼炫、裴珍映、河成雲，團體已於2019年結束活動。

然而，Wanna One官方YouTube頻道在本月1日上傳了一支標題為「2026 Coming Soon 我們再次相遇」的影片，引發粉絲對團體「重組」的熱烈期待。 Mnet相關人士向媒體透露：「Wanna One成員們一直思考如何與粉絲『Wannable』重逢，最終決定製作粉絲最喜愛的實境節目，目標在2026年上半年公開。」



據悉，姜丹尼爾去年6月已開始透露入伍計劃，他預計至少會參與節目前期部份錄製，再正式入伍。



1996年出生的姜丹尼爾憑《Produce 101》第二季冠軍身份隨Wanna One出道，團體解散後持續以solo歌手及演員身份活躍。 去年12月，他發行特別專輯《PULSEPHASE》並舉辦粉絲演唱會「RUNWAY： WALK TO DANIEL」，為入伍前的活動畫下暫時句點。

