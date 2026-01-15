《黑白大廚2》完整體合照公開！崔康祿大廚站C位與對手互動引發話題，網友直呼「根本是婚禮照XD」

Netflix Korea 於 14 日在官方 YouTube 頻道社群留言板上，以「請幫這張照片取個標題」為題，公開《黑白大廚：料理階級大戰2》出演主廚們的團體照，引發了熱烈關注。

照片中，《黑白大廚2》優勝者崔康祿將頭靠在準優勝者「料理怪物」李河成的肩上，展現搞怪模樣。

崔康祿身旁站著白種元，李河成身旁則是安成宰，另外還能看到善財法師、孫鍾元、鄭鎬泳、侯德竹、林盛根...等參賽主廚們的身影。



▼網友們為這張照片留下各式標題留言，包括：

「崔康祿小鳥依人，靠在料理怪物的肩膀上」、

「崔康祿♡李河成，我們會幸福地生活下去」、

「黑白大廚的婚禮」、

「孫鍾元主廚是不是前男友」、

「安成宰主廚的衣服像娘家媽媽的韓服」、

「萬萬沒想到在這檔節目可以誕生出愛情」、

「姜雷歐：你的婚禮」、

「姜雷歐：你身旁的位置本來應該是我……」、

「真的拍得像一場婚禮一樣」等，反應相當熱烈。

補充說明：崔康祿是 2013 年播出的《Master Chef Korea 第二季》（廚神當道韓國版2）冠軍，當時曾受到姜雷歐（姜Leo）主廚高度關注，備受矚目。

《黑白大廚2》已於 1 月 13 日以全 13 集畫下句點，崔康祿也成為優勝獎金 3 億韓元的冠軍得主。（延伸閱讀：【雷】Netflix《黑白大廚2》大結局：崔康祿對決「料理怪物」李河成，上演「只為自己」料理終極挑戰！）



