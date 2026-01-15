帽子廚神破戒了！《黑白大廚2》冠軍崔康祿「無帽真面目」首度曝光！網驚：原來頭髮這麼多？

Netflix人氣料理節目《黑白大廚2》拍攝現場竟出現驚人一幕！以「永不脫帽」形象深植人心的韓國名廚崔康祿，竟然在最新花絮照中脫下帽子，意外公開私底下的真面目，立刻在韓網引發熱議！

日前，主廚鄭鎬泳在個人社群平台分享《黑白大廚2》的幕後花絮照，並寫下：「雖然競爭激烈，但拍攝過程真的很享受。」照片中，鄭鎬泳與林成根、崔裕康等韓國頂級主廚們開心合照，氣氛相當輕鬆。 但網友的目光，全都被站在照片最右邊的那位吸走——沒錯，就是「永遠戴帽子」的崔康祿。



自從 2013 年奪下《Master Chef Korea 2》冠軍後，崔康祿無論公開活動、節目錄影還是受訪，幾乎「帽不離頭」，早已成為他的個人標誌。 連他本人都曾在綜藝節目中自嘲：「大家都叫我『禿頭禿鷹』，所以不摘帽子。」用幽默方式坦承自己對掉髮的在意。



沒想到這回他竟然破天荒素顏上陣（？ ），頂著一頭乾淨俐落的短髮現身，髮量看起來還相當茂密，和過去的自嘲形象形成巨大反差，讓不少人直接傻眼。照片曝光後，留言區瞬間暴動：「第一次看到崔康祿不戴帽子！」、「頭髮這麼多，到底為什麼要戴那麼多年？」、「原來帽子才是最大誤會」等。



崔康祿主廚當年憑藉《Master Chef Korea 2》獨特的個性與感人故事走紅，2019 年又因網路推送金句與料理片段意外翻紅; 2024 年再度登上 Netflix《黑白大廚》，華麗回歸、話題度直接爆表。 如今他同時活躍於《拜託了冰箱 since 2014》與 Netflix《主觀食堂》，人氣再創高峰，被外界視為迎來事業第二春。

看來，《黑白大廚2》不只要看廚藝對決，連主廚們的「隱藏版造型」都成了另類看點。 至於崔康祿會不會從此告別帽子？ 網友已經先敲碗等後續了。

