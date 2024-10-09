具惠善思念前夫安宰賢？採訪透露：拍《新婚日記》大家都在一起時最幸福

具惠善和安宰賢，從人人羨慕的眷侶，到離婚的怨偶只用4年。

兩人因合作電視劇《Blood》相識相知相戀，2016年5月21日二人公開宣布結婚，這段婚姻曾被大眾視為娛樂圈中的「童話般婚姻」，之後夫妻倆也一起參與綜藝節目《新婚日記》，展現了甜蜜的日常生活。節目中的具惠善、安宰賢和他們的寵物們一起生活，獲得觀眾的喜愛。

然而，這段婚姻在2019年面臨了巨大挑戰。 兩人突然傳出分居的消息，安宰賢於2019年向法院提出了離婚訴訟，這引發了公眾的廣泛關注和討論。兩人之間的矛盾通過社交媒體被公開化，具惠善曾在社交平台上發佈了一系列關於他們婚姻問題的言論，而安宰賢則保持了相對低調的回應。 輿論的壓力讓這段婚姻的結束成為韓國娛樂圈的一大熱點話題。 2020年7月15日，具惠善和安宰賢正式宣布離婚。



就在近日，具惠善以導演身份亮相《第29屆釜山國際電影節》並接受採訪，她回憶道：「電影一直不順利，我經歷了持續的失敗風暴，在看著寵物時想著『明年會好的』，就這樣已經過了10年。 現在回想起來，寵物們陪伴在我身邊的時光是最美好的。很抱歉我太晚才意識到這一點，我的黑暗能量中一直有這些寵物存在。」她還表示：「以前拍攝時，我都會帶上所有的寵物。 即使是去拍紀錄片，我也會租車把寵物們一起帶上，甚至坐船去鬱陵島。 我在與羅PD合作拍攝綜藝《新婚日記》時是最幸福的。」



2017年2月播出的tvN《新婚日記》是一檔由具惠善、安宰賢夫妻倆與他們的寵物共同出演的綜藝節目。節目中，金毛獵犬「馬鈴薯」、吉娃娃「米腸」和「栗子」、阿比西尼亞貓「芒果」、蘇格蘭折耳貓「下酒菜」、暹羅貓「包菜」等寵物一同亮相，受到了很多觀眾的喜愛。 具惠善接著說道：「那時和動物們在一起的感覺真的很好，原本工作和拍攝時必須把寵物留在家裡，工作時沒法和它們在一起，但那時因為是綜藝節目，我們都在一起，我覺得非常幸福。有寵物狗馬鈴薯在的時候，我覺得自己不需要做什麼，它就是我的驕傲。現在即使上綜藝節目，我也感覺沒有什麼可以炫耀的。」



此外，具惠善曾養的10隻寵物中已有7隻離世，特別是「馬鈴薯」，它對具惠善來說像家人一樣，在2022年8月離開後，她曾公開表示度過了一段艱難的時期。

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