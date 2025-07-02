安宰賢離婚5年後的真心話：對方一定要是「好的人」

經歷婚姻、離婚的起伏，安宰賢在與交往13年的情侶好友對話後，終於對愛情與伴侶有了新的領悟。 他感嘆：「一定要遇到好的人，才能在關係中互相成為更好的人。」離婚5年後的他，不再追求火花四射的愛情，而嚮往能自在相處、彼此滋養的關係。

日前，安宰賢在他個人頻道上傳了與一對交往13年的好友情侶的見面影片。在聆聽好友分享長期戀愛的心得後，安宰賢感慨地說：「我們看高手時，越看起來簡單的越是真正的高手。 我現在覺得你們所說的戀愛，好像很簡單。 」他也坦言自己在戀愛中仍需保有個人空間，忍不住驚歎：「你們見面和聯絡這麼頻繁，事情那麼多，這怎麼可能辦得到？ 」



聽完好友的故事之後，安宰賢總結道：「大概是要遇到好的人吧！通過觀察對方，自然而然地被好的人影響而變得更好。」他又重複強調：「一定要遇見對的人。」同時，他重新定義戀愛的標準：「比起那種『火花轟然迸發』的感覺，更喜歡彼此相處得自在舒服的關係。」



安宰賢與前妻具惠善有一段轟轟烈烈的羅曼史，兩人因合作電視劇《Blood》相識相知相戀，2016年5月21日二人公開宣佈結婚，之後在舉行樸素的婚禮，且將婚禮費用捐贈給了醫院小兒科婚後，兩人於2017年共同出演真人秀《新婚日記》，展現甜蜜生活，當時的他們是另所有人羨慕的「童話般婚姻」。



然後這對幸福的夫妻在4年後卻成為怨偶，2019年安宰賢向法院提出離婚申請；具惠善當月在社交平台公開了兩人離婚相關對話，隨後刪除，引發公眾的廣泛關注和討論。 輿論的壓力讓這段婚姻的結束成為韓國娛樂圈的一大熱點話題。 2020年7月15日，具惠善和安宰賢正式宣布離婚。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞