具惠善的开挂人生！KAIST工学硕士毕业＋论文抄袭比对率仅1%，跨界创业再推环保发卷

演员兼企业家的具惠善近期顺利完成 KAIST（韩国科学技术院）硕士课程，除了PO出毕业照，她还亲自公开论文的「抄袭率检测结果」，用行动证明自己的学术实力，再度引发关注。

具惠善於日前在个人社群平台上传毕业照片，并附上论文抄袭比对的官方确认书。她在贴文中写下：「抄袭比对率（查重率）是1%。 会继续更加努力，谢谢大家的支持。」语气谦虚又真诚。



其实早在前阵子，具惠善就曾公开过硕士论文封面，论文题目为《第五面墙：由再投射形成的一人媒体时代》，内容聚焦在媒体环境变化，从学术角度分析新世代的传播现象，颇具深度。具惠善一路走来的求学历程，也被不少网友形容是「超有毅力」。 她在2020年完成成均馆大学影像学系学业，花了13年时间仍以第一名毕业，当时就掀起话题，之后再进入再进入 KAIST 科学新闻研究所，攻读工学硕士，一边工作一边念书，含金量十足。

不只停留在学术领域，具惠善也把研究成果实际转化为产品。 她与 KAIST 化学系讲座教授李海信共同研发环保发卷「Curl」，大幅减少约80%的塑胶结构，因创新设计获得学校肯定，被选为优秀成果代表，也正式踏入创业领域。

从演员出身，到导演、音乐、艺术创作，再到企业经营，具惠善目前同时身兼「Studio 具惠善」代表，持续在多个领域展现存在感。 她的转型之路，也让不少粉丝直呼：「真的不是普通艺人。」

