「新世界長女」ALLDAY PROJECT Annie 回哥倫比亞大學復學！兼顧學業與活動掀起韓網熱議

今日（14日）經紀公司 THE BLACK LABEL 表示：「ALLDAY PROJECT Annie 將在哥倫比亞大學春季學期復學，暫時專注於學業。」

目前就讀哥倫比亞大學美術史學與視覺藝術學系的 Annie，計劃在今年 5 月春季學期結束前留在美國，專心投入課業。期間，包括粉絲簽名會在內的部分行程，將視情況調整後參與，其餘成員則會持續進行音樂製作及個人活動。



Annie 是新世界集團會長李明熙的外孫女、同時也是新世界集團副會長鄭有慶的長女。她在 Teddy 擔任總製作人的 THE BLACK LABEL 接受練習生訓練，並於去年6月以混聲團ALLDAY PROJECT 成員身分正式出道。出道後，Annie 為專注於團體活動，一直處於休學狀態。



此前，Annie 曾在綜藝節目《認識的哥哥》中分享自己的升學秘聞，透露父母曾對她表示：「如果想當歌手，就必須進入常春藤盟校。」她也在《全知干預視角》中提到，自己在 SAT（美國大學入學考試）滿分1600分中取得1530分的高分，掀起熱烈討論。



消息一公開，也立即在韓國論壇 The qoo 引發熱議，留言已經突破1000則。韓網友：「在空白期學習似乎也不錯」、「真的想做什麼就做什麼，太羨慕了」、「這期間其他成員們可以單獨活動，所以應該還不錯」、「別的成員都很開朗，真的像 PROJECT 一樣有趣」、「我希望其他愛豆不要放棄自己的學業」、「哇 原來愛豆新人可以做這樣的活動啊...」、「給我拍 Vlog 吧」、「希望所有公司都能放假的時候活動，特別是讓未成年學生好好上學吧」、「辛苦地去了那裡，當然要畢業啊」、「好帥氣！希望愛豆也能邊上大學邊活動」、「空白期上學有什麼問題？也不是因爲他組合有空白期」、「讓國高中退學的經紀公司們多學學吧！尊重學業挺好的」、「Annie 都活得那麼認真 我也要努力生活」等等。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞