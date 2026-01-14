「新世界长女」ALLDAY PROJECT Annie 回哥伦比亚大学复学！兼顾学业与活动掀起韩网热议

今日（14日）经纪公司 THE BLACK LABEL 表示：「ALLDAY PROJECT Annie 将在哥伦比亚大学春季学期复学，暂时专注於学业。」

目前就读哥伦比亚大学美术史学与视觉艺术学系的 Annie，计划在今年 5 月春季学期结束前留在美国，专心投入课业。期间，包括粉丝签名会在内的部分行程，将视情况调整后参与，其余成员则会持续进行音乐制作及个人活动。



Annie 是新世界集团会长李明熙的外孙女、同时也是新世界集团副会长郑有庆的长女。她在 Teddy 担任总制作人的 THE BLACK LABEL 接受练习生训练，并於去年6月以混声团ALLDAY PROJECT 成员身分正式出道。出道后，Annie 为专注於团体活动，一直处於休学状态。



此前，Annie 曾在综艺节目《认识的哥哥》中分享自己的升学秘闻，透露父母曾对她表示：「如果想当歌手，就必须进入常春藤盟校。」她也在《全知干预视角》中提到，自己在 SAT（美国大学入学考试）满分1600分中取得1530分的高分，掀起热烈讨论。



消息一公开，也立即在韩国论坛 The qoo 引发热议，留言已经突破1000则。韩网友：「在空白期学习似乎也不错」、「真的想做什么就做什么，太羡慕了」、「这期间其他成员们可以单独活动，所以应该还不错」、「别的成员都很开朗，真的像 PROJECT 一样有趣」、「我希望其他爱豆不要放弃自己的学业」、「哇 原来爱豆新人可以做这样的活动啊...」、「给我拍 Vlog 吧」、「希望所有公司都能放假的时候活动，特别是让未成年学生好好上学吧」、「辛苦地去了那里，当然要毕业啊」、「好帅气！希望爱豆也能边上大学边活动」、「空白期上学有什么问题？也不是因爲他组合有空白期」、「让国高中退学的经纪公司们多学学吧！尊重学业挺好的」、「Annie 都活得那么认真 我也要努力生活」等等。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻