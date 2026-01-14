54歲李英愛也太犯規！公開素顏保養過程，清透皮膚好到令人難以置信～

【多圖】1971年生的韓國人氣演員李英愛公開素顏，分享近況引發熱烈討論。

李英愛於 13 日在自己的 SNS 上寫道：「我的護膚保養流程，素顏注意」，並表示：「我會和大家分享我多年來摸索出的獨家護膚步驟，這些步驟我平時很少公開。」同時還上傳了多張照片。

公開的照片中，記錄了李英愛在去角質後洗臉、塗抹精油，再敷上面膜的過程。她以毫無修飾的臉龐，仔細進行肌膚保養的模樣格外吸引目光：「我也用這款洗面乳！！」、「感謝分享，去角質真的很重要」、「女神請給凡人留點活路吧」、「果然女神也是要很勤勞的」、「這是54歲的膚況？太厲害了！」









1971 年 1 月 31 日出生、滿 54 歲的李英愛，即使是素顏，也展現出清透的肌膚狀態，引發網上關注。

▼以下是她保養的六個步驟：

步驟 1. 臉部磨砂膏 FACIAL SCRUB（每週使用 1-3 次）

步驟 2. AO KLENZER 或 KLENZER7（用溫水洗臉 → 最後再用冷水沖洗）

步驟 3. OIL PLUS（洗完臉後立即塗抹於臉部、頸部、手部和指甲）

步驟 4. KREME' ALL NEW 或 KREME'ALL（敷面膜前加強保濕效果）

步驟 5. 美容面膜（每天使用，冰箱保存）

步驟 6. KREME’ I 眼霜

李英愛於 2009 年與企業家鄭浩英結婚，2011 年迎來一對龍鳳胎。她與金英光主演的 KBS2 韓劇《恩秀的好日子》已於去年 10 月播畢。

Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞