54岁李英爱也太犯规！公开素颜保养过程，清透皮肤好到令人难以置信～

【多图】1971年生的韩国人气演员李英爱公开素颜，分享近况引发热烈讨论。

李英爱於 13 日在自己的 SNS 上写道：「我的护肤保养流程，素颜注意」，并表示：「我会和大家分享我多年来摸索出的独家护肤步骤，这些步骤我平时很少公开。」同时还上传了多张照片。

公开的照片中，记录了李英爱在去角质后洗脸、涂抹精油，再敷上面膜的过程。她以毫无修饰的脸庞，仔细进行肌肤保养的模样格外吸引目光：「我也用这款洗面乳！！」、「感谢分享，去角质真的很重要」、「女神请给凡人留点活路吧」、「果然女神也是要很勤劳的」、「这是54岁的肤况？太厉害了！」









1971 年 1 月 31 日出生、满 54 岁的李英爱，即使是素颜，也展现出清透的肌肤状态，引发网上关注。

▼以下是她保养的六个步骤：

步骤 1. 脸部磨砂膏 FACIAL SCRUB（每周使用 1-3 次）

步骤 2. AO KLENZER 或 KLENZER7（用温水洗脸 → 最后再用冷水冲洗）

步骤 3. OIL PLUS（洗完脸后立即涂抹於脸部、颈部、手部和指甲）

步骤 4. KREME' ALL NEW 或 KREME'ALL（敷面膜前加强保湿效果）

步骤 5. 美容面膜（每天使用，冰箱保存）

步骤 6. KREME’ I 眼霜

李英爱於 2009 年与企业家郑浩英结婚，2011 年迎来一对龙凤胎。她与金英光主演的 KBS2 韩剧《恩秀的好日子》已於去年 10 月播毕。

