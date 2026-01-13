ADOR又贏一局！法院判定「海豚誘拐團」違約擅發NewJeans MV 須賠償 10 億韓元，閔熙珍「口頭協議」證詞未獲採信

NewJeans 所屬公司 ADOR 與 MV 製作公司「海豚誘拐團」之間的法律大戰告一段落。 首爾中央地方法院於 13 日做出裁定：ADOR 於損害賠償訴訟中獲得部份勝訴，海豚誘拐團因未經許可擅自發布 NewJeans MV，須賠償 ADOR 10 億韓元。

首爾中央地方法院民事法庭於今日審結此案，判定海豚誘拐團須支付 10 億韓元及相關遲延利息; 但法官同時駁回了 ADOR 對申宇錫（音）導演個人的賠償請求。 對此，ADOR 說明，在總額 11 億韓元的訴訟標的中，法院認可了「法人合約違約金」 10 億元，而關於「名譽毀損」的 1 億元請求則未獲採納。

■ 糾紛起源：蘋果廣告主抗議未經許可的「導演剪輯版」

海豚誘拐團曾製作過 NewJeans 的《Ditto》、《OMG》、《ETA》等熱門 MV。 2024 年 8 月，海豚誘拐團製作了《ETA》的「導演剪輯版」並上傳至自家 YouTube 頻道，但此過程並未獲得 ADOR 的書面同意。

由於《ETA》MV 是與科技巨頭蘋果（Apple）深度合作的作品，ADOR 表示當時蘋果針對該影片提出了抗議，NewJeans 相關影像的所有權與版權明確歸屬 ADOR，合約也規範須經事前同意程序。 因此要求撤下該影片。 隨後，海豚誘拐團不僅下架該片，還清空了NewJeans非官方粉絲頻道「潘熙秀頻道」內的所有相關影像，引發當時粉絲圈的巨大震盪。



■ 法律攻防：閔熙珍親自出庭護航，「口頭協議」未獲採信

訴訟期間，海豚誘拐團主張在閔熙珍擔任 ADOR 代表期間，雙方曾達成「口頭協議」。 前代表閔熙珍更以證人身分出庭力挺申宇錫，批評 ADOR 的主張「既愚蠢又荒謬」，並強調這類口頭授權是業界慣例。

海豚誘拐團因不滿 ADOR 稱其「擅自公開」，於 2024 年 11 月以毀損名譽提起刑事訴訟，ADOR 隨即提起民事損害賠償訴訟。 檢察機關已於去年 7 月對海豚誘拐團提起的訴訟做出不起訴處分。

最終，法院並未採信「口頭協議」的說法，判定海豚誘拐團的行為構成違約。



■ 申宇錫導演近況

儘管身陷官司，海豚誘拐團代表申宇錫在業界的地位依然穩固。 申宇錫於2015年創立廣告與電影製作公司海豚誘拐團，去年曾製作慶州APEC峰會的宣傳片，集結了李在明總統、GD 權志龍、IVE張員瑛、朴讚郁導演及足球巨星朴智星等豪華卡司。 本月 2 日，申導演更前往青瓦台迎賓館，獲裡總統親自頒發「國民勳章木蓮章」。



Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞