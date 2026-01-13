《模範的士3》結局留下超大懸念！彩虹運輸還會繼續嗎？金義聖＆表藝珍分享對第四季的心情與可能性

Viu Original 熱門韓劇《模範的士3》最後那是在為第四季埋下伏筆嗎？真的太讓人好奇了！

由李帝勳、金義聖、表藝珍、張赫鎮、裴侑藍主演的《模範的士》改編自同名網路漫畫，講述「彩虹運輸」團隊代替冤枉的受害者，執行私刑復仇的故事。作品一路拍到第三季，每季都結合當下社會議題，並以角色為核心鋪陳敘事，不僅保持高度話題性，也屢創亮眼收視成績。



而《模範的士3》的大結局中，曾中槍後墜落懸崖、生死未卜的金道奇（李帝勳 飾）再度現身，並與第一季主要反派「林女士」（沈素英 飾）的妹妹林福順一同登場。即便所有案件看似畫下句點，卻透過這樣的安排暗示「彩虹運輸」的故事尚未結束，也因此讓不少劇迷猜測是不是有第四季。



雖然官方至今尚未對外證實《模範的士4》的製作消息，但回顧過往可見，《模範的士》系列並非在每一季完結後便立刻宣布續拍，而是會先經過一段時間的內部評估與成效分析，才正式拍板後續製作計畫。

隨著劇集告一段落，演員們的劇終訪談也備受關注。談到第四季的可能性，表藝珍小心翼翼地回應：「其實現在真的還沒有任何確定的消息，而且我也沒有看過一路拍到第四季的電視劇，心裡會覺得現實上是不是有點困難。雖然也不太清楚，但如果真的能出現這樣的可能性，那就太好了。」她接著補充道：「李帝勳歐巴總是說一定要拍到新的季度，而我們的想法也是——如果能繼續拍下去當然最好。感覺大家其實都在期待著。」



金義聖也謹慎地表示：「光靠人氣其實很難讓一部作品一直延續下去，這一點我也不敢說得太肯定，很多條件都必須剛剛好地配合才行。而且實際參與之後才發現，製作一部電視劇真的不是件容易的事。不過，或許是因為我們真的很幸運，能走到現在這一步，成員們多少都會希望這部作品可以再走得更長久一些吧。」



Viu Original 原創犯罪韓劇《模範的士3》全套已上架，香港觀眾可立即上 Viu 收看。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞