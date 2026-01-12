剩食去哪了？ 《黑白大廚2》決賽在即，「全數銷毀」原則背後原因曝光，網讚「明智之舉」

隨著 Netflix 綜藝《黑白大廚：料理階級戰爭》第二季即將於明日（13日）迎來大結局，網路社群再度掀起「拍攝後剩下的食物如何處理」的熱烈討論。 隨之而來的是，第一季完結時製作組與參賽廚師的訪談內容再次成為熱議話題。

■ 食材不浪費：現場分裝、工作人員分回

在 2024 年第一季播竣後的訪談中，金學慜 PD 詳細說明了處理原則。 他強調：「我們非常討厭浪費食物。」在第三輪比賽中，現場有畜產與水產加工業者待命，對剩下的生鮮食材當場進行小份量分裝。

金 PD 補充道：「雖然考慮過捐贈，但礙於食材特性，若配送不當反而可能造成食安問題。 因此，未經烹調的原材料由製作組分掉，確保不留任何多餘食材。」



■ 料理全銷毀：確保公正性與評審權威

然而，對於「已完成的料理」，製作組則劃清了界線。 金 PD 解釋，基於公平性考量，評分後的料理只能予以銷毀：「在人數眾多的現場，若發生誰能吃、誰不能吃的狀況會很麻煩，因此決定全數銷毀。」

曾出演第一季的「外送員廚師」林泰訓也曾在廣播節目中透露，拍攝後剩下的食物確實全數廢棄，連工作人員也禁止品嘗，讓現場眾人感到震驚。 他說明其理由是「為了守護評審的公正性」：若讓其他人品嚐評選後的剩食，每個人都會介入各自的口味判斷，可能會動搖評審結果的公信力，因此製作組採取了源頭阻斷的作法。



毛恩雪編劇則坦言：「現場混雜著無數料理的香味，製作組其實也非常想吃。 看到那些畫面，我完全理解觀眾為何會出現訂位戰爭。」



■ 網友反應：明智的選擇

韓國網友對於「全數銷毀」的處理方式紛紛表示認同：「沒錯，每個人口味不同，吃了肯定會有人說『我覺得那個更好吃』之類的話」、「如果聽說可以分著吃，沒吃到的人肯定也會裝作吃過一樣到處亂評論」、「料理在剛做完跟放一陣子後的味道完全不同，若隨便給人品嘗評價，確實會損害評審的權威」、「聽說『 烹飪狂人』因為偷吃『學餐名家』的剩菜還被罵慘了哈哈」。



此外，Netflix 熱門實境秀《黑白大廚：料理階級戰爭》第二季將於明日迎來最終大結局。

Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞