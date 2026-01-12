下個被眷顧的反派是他！《犯罪都市5》新反派選定《偶像瘋子》金宰永

韓國影史創下4000萬人次關影紀錄的系列電影《犯罪都市》，即將製作第五部，全新反派角色據《JTBC news》報導選定了正在《偶像瘋子》扮演「都來益」的金宰永。
據報導，電影界相關人士透露《犯罪都市5》於2024年4月推出《犯罪都市4》後，經過約兩年的休息後終於要開拍，以年內開拍為目標，目前已在進行前期製作。
《犯罪都市》每一部反派角色都是除了主角馬東石之外，最受矚目與討論的角色，從尹啟相、孫錫久、李浚赫到金武烈都成引發話題再翻紅，接下來金宰永接手，想必是下個爆紅的反派！
金宰永2011年以模特兒出道，2013年起開始踏入影視圈，2017年連續演了熱門劇《焦急的羅曼史》和《Black》配角獲得關注，隔年便主演《恩珠的房間》受到更大的歡迎，自此一路順利擔綱主演，包括收視率破30%的長篇劇集《愛情是Beautiful，人生是Wonderful》，及朴信惠主演的《來自地獄的法官》。
金宰永和少女時代秀英演出的《偶像瘋子》正熱映中，劇中他與秀英演出「偶像與粉絲」兼「委託人與律師」的雙重關係，劇情新穎頗有人氣。香港觀眾可於Viu收看《偶像瘋子》。
