剩食去哪了？ 《黑白大厨2》决赛在即，「全数销毁」原则背后原因曝光，网赞「明智之举」

随著 Netflix 综艺《黑白大厨：料理阶级大战》第二季即将於明日（13日）迎来大结局，网路社群再度掀起「拍摄后剩下的食物如何处理」的热烈讨论。 随之而来的是，第一季完结时制作组与参赛厨师的访谈内容再次成为热议话题。

■ 食材不浪费：现场分装、工作人员分回

在 2024 年第一季播毕后的访谈中，金学慜 PD 详细说明了处理原则。 他强调：「我们非常讨厌浪费食物。」在第三轮比赛中，现场有畜产与水产加工业者待命，对剩下的生鲜食材当场进行小份量分装。

金 PD 补充道：「虽然考虑过捐赠，但碍於食材特性，若配送不当反而可能造成食安问题。 因此，未经烹调的原材料由制作组分掉，确保不留任何多余食材。」



■ 料理全销毁：确保公正性与评审权威

然而，对於「已完成的料理」，制作组则划清了界线。 金 PD 解释，基於公平性考量，评分后的料理只能予以销毁：「在人数众多的现场，若发生谁能吃、谁不能吃的状况会很麻烦，因此决定全数销毁。」

曾出演第一季的「外送员厨师」林泰勋也曾在广播节目中透露，拍摄后剩下的食物确实全数废弃，连工作人员也禁止品尝，让现场众人感到震惊。 他说明其理由是「为了守护评审的公正性」：若让其他人品尝评选后的剩食，每个人都会介入各自的口味判断，可能会动摇评审结果的公信力，因此制作组采取了源头阻断的作法。



毛恩雪编剧则坦言：「现场混杂著无数料理的香味，制作组其实也非常想吃。 看到那些画面，我完全理解观众为何会出现订位战争。」



■ 网友反应：明智的选择

韩国网友对於「全数销毁」的处理方式纷纷表示认同：「没错，每个人口味不同，吃了肯定会有人说『我觉得那个更好吃』之类的话」、「如果听说可以分著吃，没吃到的人肯定也会装作吃过一样到处乱评论」、「料理在刚做完跟放一阵子后的味道完全不同，若随便给人品尝评价，确实会损害评审的权威」、「听说『料理狂人』因为偷吃『学餐名家』的剩菜还被骂惨了哈哈」。



此外，Netflix 热门实境秀《黑白大厨：料理阶级大战》第二季将於明日迎来最终大结局。

