【有雷】《模範的士3》熱血收官！李帝勳用「應援棒」化解戒嚴，驚見「小林女士」反派回歸？ 結尾神暗示第四季！

人氣韓劇《模範的士3》昨晚（10日）迎來震撼大結局！「彩虹運輸」展現良善力量制止邪惡的熱血奇蹟，全國收視率達到13.3%，最高瞬間更突破16.6%。不僅復仇計劃大快人心，更在片尾祭出重量級彩蛋，正式宣告故事尚未完結，為第四季留下了令人期待的伏筆！

■ 以柔克剛！砲彈變煙火，應援棒阻止國家級戰爭

當天，金道奇（李帝勳 飾）得知了柳善雅（全少妮 飾）遭滅口的真相：最終反派吳元尚（金鍾洙 飾）企圖犧牲軍中同袍來挑起戰爭，藉此宣佈「非常戒嚴」以奪取政權。



金道奇決心為同伴復仇，調查後發現吳元尚的陰謀至今仍在進行：他下令將 80 名不知情的軍人派往軍事分界線附近，等待的是炸彈背心與對準他們的砲彈。然而，到了預定時間，下屬卻抗命表示不能對平民開火，氣急敗壞的吳元尚瘋狂按下發射鈕，沒想到升空的不是炮彈，而是燦爛的煙火！原來彩虹運輸早已將炮彈調包，並策劃偶像團體 Elements 的遊擊演唱會，現場觀眾正揮舞著螢光棒熱情歡呼。



吳元尚被逼到絕境仍執迷不悟，憤怒指責彩虹運輸成員「毀了從危機中拯救國家的作戰」，並向他們開槍！金道奇身中數槍，喊出：「我們絕對不會輸！」隨後撲向吳元尚一同墜落懸崖。 此後，彩虹運輸公司再未出現道奇的身影，讓成員與觀眾都揪心不已。



■ 驚喜彩蛋：林女士妹妹登場？王道吉神祕回歸

鏡頭一轉，由沈素英飾演的「林福順」正在尋找職業殺手，聽聞秘書提到「走失的姐姐林福子」，大聲斥責：「見都沒見過，誰說她是我姐的？ 與其等她跑來要分一半遺產，還不如安靜地在國外把人解決掉，更加乾脆。」原來是新角色——「小林女士」啊！

林福順尋著殺手來到荒山中，竟看到赤裸上身、肌肉發光的金道奇！林福順瞬間被迷住，語帶挑逗地搭訕：「我們是不是在哪裡見過？ 有時間的話，一起喝杯紅酒吧。 總覺得我們很聊得來。」金道奇隨即露出神祕微笑，回答：「已經很聊得來了。」為大結局畫下句點。



