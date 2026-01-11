【有雷】《模范的士3》热血收官！李帝勋用「应援棒」化解戒严，惊见「小林女士」反派回归？ 结尾神暗示第四季！

人气韩剧《模范的士3》昨晚（10日）迎来震撼大结局！「彩虹运输」展现良善力量制止邪恶的热血奇迹，全国收视率达到13.3%，最高瞬间更突破16.6%。不仅复仇计划大快人心，更在片尾祭出重量级彩蛋，正式宣告故事尚未完结，为第四季留下了令人期待的伏笔！

※以下内容包含《模范的士3》大结局关键剧情，请斟酌阅读※



■ 以柔克刚！炮弹变烟火，应援棒阻止国家级战争

当天，金道奇（李帝勋 饰）得知了柳善雅（全少妮 饰）遭灭口的真相：最终反派吴元尚（金钟洙 饰）企图牺牲军中同袍来挑起战争，藉此宣布「非常戒严」以夺取政权。



金道奇决心为同伴复仇，调查后发现吴元尚的阴谋至今仍在进行：他下令将 80 名不知情的军人派往军事分界线附近，等待的是炸弹背心与对准他们的炮弹。然而，到了预定时间，下属却抗命表示不能对平民开火，气急败坏的吴元尚疯狂按下发射钮，没想到升空的不是炮弹，而是灿烂的烟火！原来彩虹运输早已将炮弹调包，并策划偶像团体 Elements 的游击演唱会，现场观众正挥舞著萤光棒热情欢呼。



吴元尚被逼到绝境仍执迷不悟，愤怒指责彩虹运输成员「毁了从危机中拯救国家的作战」，并向他们开枪！金道奇身中数枪，喊出：「我们绝对不会输！」随后扑向吴元尚一同坠落悬崖。 此后，彩虹运输公司再未出现道奇的身影，让成员与观众都揪心不已。



■ 惊喜彩蛋：林女士妹妹登场？王道吉神秘回归

镜头一转，由沈素英饰演的「林福顺」正在寻找职业杀手，听闻秘书提到「走失的姐姐林福子」，大声斥责：「见都没见过，谁说她是我姐的？ 与其等她跑来要分一半遗产，还不如安静地在国外把人解决掉，更加干脆。」原来是新角色——「小林女士」啊！

林福顺寻著杀手来到荒山中，竟看到赤裸上身、肌肉发光的金道奇！林福顺瞬间被迷住，语带挑逗地搭讪：「我们是不是在哪里见过？ 有时间的话，一起喝杯红酒吧。 总觉得我们很聊得来。」金道奇随即露出神秘微笑，回答：「已经很聊得来了。」为大结局画下句点。



