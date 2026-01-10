池晟新劇火力全開！《法官李漢英》刷新自身最高收視，瞬間飆到 7.3%

人氣演員池晟在全新韓劇《法官李漢英》中解開陷入迷霧的案件，成功帶動 MBC 收視率。

MBC 金土劇《法官李漢英》於 9 日（五）播出的第 3 集中，李漢英（池晟 飾）成功解決連環殺人犯金尚真（裴仁赫 飾）一案，並在司法界巨惡姜信鎮（朴喜洵 飾）面前留下深刻印象，正式展開邁向復仇與實現正義的無畏步伐。



當天收視率依尼爾森韓國統計，首都圈為 6.2%，全國為 5.8%，刷新自身最高紀錄，預告掀起家庭劇場的熱播旋風。特別是柳世熙（吳世英 飾）向被自己撞到、潑灑到水的飯店員工道歉後，對相親對象李漢英說出「你現在是不是覺得自己很了不起？」並拍了他的肩膀離開的場面，全國家戶基準瞬間最高收視飆升至 7.3%，證明了極高關注度。



在昨日的播出中，李漢英在駕車撞倒逃亡中的連環殺人犯金尚真並將其逮捕後，於隨後的審判中判處其死刑。李漢英對罪犯毫不留情的制裁，讓觀眾的多巴胺徹底爆發。



李漢英的這番活躍，也引起了操控司法界的姜信鎮以及被稱為司法界白虎的剛正法官白理碩（金太祐 飾）的注意。尤其是姜信鎮，開始利用自己的心腹們含蓄地表露出對李漢英的好奇心。然而，在前世死於信鎮之手的漢英，已暗中尾隨並磨利復仇的刀刃。完全未預料到李漢英敵意的姜信鎮，則一心投入於介入政界人士審判、描繪掌控司法界的藍圖。



因「連環殺人犯金尚真事件」而受到外界關注的李漢英，被指派負責一宗棘手案件，案件被告朴赫俊（李濟延 飾）被懷疑為了女友金善熙（韓首爾 飾）的保險金而刻意製造交通事故，然而他本身經濟寬裕，且聲稱從未聽過死亡保險投保一事，使案件在法律上仍有爭辯空間，劇情發展相當耐人尋味。



來到「朴赫俊事件」的開庭當天，李漢英開始對金善熙的保險規劃師、同時也是其表妹的金佳英（張姬領 飾）進行證人訊問。李漢英指出，唯一知道金善熙投保死亡保險，以及保險金受益人是朴赫俊這一事實的人只有金佳英，並命令搜查她的手機。金佳英雖然藏起了第二支手機，卻因在法庭上響起的鈴聲而露餡，最終被當場識破。她在迫不得已接起電話時，手機另一端傳來的那句「很高興見到你，金佳英小姐」，李漢英的聲音所構成的窒息式結尾，讓觀眾寒毛直豎，將投入感推向最高潮。第 4 集將於今晚 9 點 50 分播出，海外由HBO Max同步上線。

