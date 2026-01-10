出道倒數 2 天遇變數！ALPHA DRIVE ONE成員ARNO樓梯摔傷導致骨折，將缺席舞台表演「彈性參與」活動

男團 ALPHA DRIVE ONE 出道在即卻傳出成員受傷憾事。 經紀公司 WAKEONE 於 10 日透過官方社群發布公告，說明成員 ARNO（張家豪） 因意外受傷，後續活動行程將進行調整。

根據官方公告，ARNO 於 1 月 7 日結束官方行程後，在移動過程中不慎於樓梯踏空摔倒。 經醫院精密檢查後，診斷結果確認為骨折，專業醫師給予「暫時應避免進行編舞動作」的醫療建議。



面對出道前夕的突發狀況，ARNO 與公司皆感到萬分遺憾。 公司強調，將以藝人的健康與安全康復為首要考量; 但基於尊重 ARNO 想要與粉絲見面的意願，經討論後決定：ARNO 將缺席所有舞台表演，並視其身體恢復狀況，「彈性參與」首張迷你專輯的宣傳行程。

目前 ARNO 正遵照醫療團隊的建議接受治療，後續的康復進度及具體活動安排，公司將於日後另行公告。 ALLYZ（粉絲名）紛紛湧入社群平台為 ARNO 應援，期盼他能早日康復回歸舞台。



ALPHA DRIVE ONE 是透過Mnet選秀節目《BOYS II PLANET》組成的八人期間限定男團，將於本月 12 日（下週一）發行首張迷你專輯《EUPHORIA》，正式宣告出道。



▽ALPHA DRIVE ONE 首支先行單曲《FORMULA》PERFORMANCE VIDEO觀看次數已突破千萬大關：



▽新專輯《EUPHORIA》概念影片氛圍美感獲好評：



