權相佑為愛放棄150億，「流鼻血也要約會」純情往事曝光！孫泰英含淚透露移民原因：帶兒子參加頒獎禮被罵「藝人特權」

南韓演藝圈代表性的神仙眷侶權相佑、孫泰英（孫兌迎）夫婦，近日做客洪真京的YouTube頻道，大方分享了從閃婚內幕到分居赴美的種種甜蜜與心酸，再次引起熱議。

■ 流鼻血也要約會！韓流巨星的純情初戀感

目前權相佑在韓國積極工作，孫泰英則獨自在美國照顧小孩。 權相佑回憶起第一次見到孫泰英是在綜藝節目《來玩吧》，當時她剛分手不久，在幽默化解主持人的提問時忍不住落淚，讓他想到自己在工作中因身邊的人而承受的艱辛，於是對她產生共鳴。 隨後透過同公司演員金聖洙牽線，終於如願見到佳人。



權相宇還分享了戀愛初期的甜蜜趣事，笑著說那時即使工作到凌晨三點，也堅持每天都到孫泰英家樓下報到，聊天時還要裝作一點都不累，結果鼻血就流下來：「兌迎驚呼『歐巴你在流鼻血！』我就若無其事地說『沒關係』（趕快擦乾淨）。」兩人隨後秘密飛往澳洲，在熱氣球上完成浪漫求婚，權相佑更在節目中首度公開了珍藏多年的照片。





■ 捨棄150億韓元身價：在事業巔峰選擇守護家庭

當時權相佑以《天國的階梯》《悲傷戀歌》等作品躋身初代「韓流」明星之一，33歲正值事業巔峰期，卻在得知孫泰英懷孕後立即決定結婚。 權相佑透露，當時有日本經紀公司開價150億韓元與他簽約，但因他執意結婚而最終告吹。 如今回想起來，權相宇對這一決定完全不感到後悔：「當時結婚真的做得很對。」



■ 移民背後的傷痕：因「特權爭議」心碎遠走他鄉

相較於權相佑的守護，孫泰英當年卻因偶像男友的光環承受了常人難以想像的壓力。 從未婚先孕的輿論指責，到婚禮上權相佑喜極而泣被媒體惡意解讀為「奉子成婚的無奈」，種種誤解讓她傷痕累累。



而真正促使她帶著兩個孩子移民美國的導火線，是 2018 年的 MMA 頒獎禮。 當時兩個小孩被拍到坐在歌手區，孫泰英還po出小孩與iKON的後台合照，遭網民砲轟是「藝人特權」。





孫泰英在節目中回憶當時情景，是節目編導主動說「座位都是空的，坐在那邊也沒關係」，孫泰英便請他去跟公司代表商量，自己則專心工作，沒想到隔天竟因此衝上熱搜。

權相佑補充說，其實祿熙那個年紀根本不知道那些歌手是誰。 孫泰英強忍淚水表示：「那件事讓我覺得我可能不適合這裡，該離開了。 不論如何，畢竟是因為我造成的，所以我道了歉並決定赴美。」



權相宇慶幸道，現在孫泰英開始經營 YouTube，讓大家看見她真實的面貌，終於逐漸消除誤解。 他幽默自嘲：「我們以前真的被罵慘了，應該能活得很長壽！其實不只是我們，很多演藝圈的人也常因為不是自己的錯而被誤解。」

影片公開後再度引起熱議，有網友認為不管是不是主動要求，說到底仍是因為藝人身份才有機會讓小孩坐到歌手區; 也有人表示理解孫泰英作為母親與妻子的不易。亦有人指出，當時孫泰英被罵的原因是所屬社試圖用謊言平息輿論，聲稱是「因為小孩想看媽媽頒獎的模樣」，但實際上只看了歌手表演，孫泰英頒獎時反而離場。

