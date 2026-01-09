太妍確定續約SM娛樂！出道至今 19 年不變的信任，音樂旅程將再寫新篇章

少女時代 成員 太妍 將與 SM 娛樂延續 19 年的合作關係，消息一出立刻引發大眾關注。

今天（9日），所屬公司 SM 表示：「我們已與太妍續約。」太妍 於 2007 年以 K-pop 傳奇女團 少女時代 成員身分出道，並自 2015 年起正式展開 Solo 活動，成為備受喜愛且獨具一格的實力派歌手。SM 在這 19 年的歷程中一路相伴、給予支持，雙方此次再度簽約，也再次確認了彼此深厚的信任。



尤其太妍推出過〈I〉、〈Why〉、〈四季〉、〈火花〉、〈INVU〉、〈To. X〉...等多首熱門歌曲奠定了「信聽女王」的地位。不僅音源與專輯接連創下佳績，近期更迎來 Solo 出道 10 週年，推出首張精選合輯《Panorama : The Best of TAEYEON》（Panorama：太妍精選輯），為至今的音樂旅程留下具有意義的紀念，也讓人更加期待她未來的活動。



SM 表示：「我們很高興能再次與太妍合作，並在此基礎上，進一步鞏固我們與這位珍貴藝人多年來建立的信任和情誼。我們將繼續提供全方位的支持，讓太妍作為國際藝人綻放更加耀眼的光芒。」



