王道吉没登场也超精彩！李帝勋《模范的士3》百变副角色全抢镜，本周大结局帅气军装登场！

虽然《模范的士3》没能看到大家最想念的「王～道～吉」登场，但李帝勋在剧中的各种副角色依旧超级抢戏！你最喜欢哪一个呢？

在 EP.1–2 中，为了查明女高中生尹依瑞（车诗妍 饰）的下落，金道奇先是变身为高中班导「黄仁诚」。随后为了案件前往日本福冈，他又摇身一变成「风云人物道奇」，凭藉惊人的身手成功打入黑道组织，甚至引起黑道老大松田庆太（笠松将 饰）的注意。没想到对方不只对他另眼相看，还整个陷入金道奇的魅力中；即使最后揭露真实身分，松田庆太仍深情表示想把「全世界都给他」，让观众笑喊：这集根本是黑道老大爱上我 XD



在 EP.3–4 的二手车诈骗案中，金道奇化身「冤大头道奇」，先是在卖场刻意制造事故搅局交易，接著又接连购入多辆二手车，成功吸引社长车炳镇（尹施允 饰）的注意。李帝勋也曾在制作发布会上透露，在所有副角色中，他最喜欢的就是这个角色，憨厚可爱又带点笨拙，真的非常讨喜。



EP.5–8 的非法体育赌博与比赛造假事件中，金道奇先是变身成「赌神赌王道奇」，甚至豪气 All in 买下整间健身房；为了深入调查案件，他又化身为欧洲联赛认可的「排球经纪人罗伦佐・金」，开著复古跑车、说著义大利文，梳著油头、戴上透明墨镜，完美展现义大利绅士风范，让对方彻底上钩。



来到 EP.9–10，随著 Yellow Star 公司代表姜珠莉（张娜拉 饰）对练习生的恶性压榨逐渐曝光，新女团 Elements 成员知安在彩排前夕突然昏倒，出道之路岌岌可危。关键时刻，化身「经纪人道奇」的金道奇为了守护孩子们的梦想，霸气表示：「我替她上！」不只完美记住舞步与走位，还在彩排结束后对著镜头摆出经典「结尾妖精」pose 真的帅气又搞笑！



最后在 EP.13–14 的二手交易诈骗案中，金道奇为了取得高成赫（金成圭 饰）的信任，主动提起自己「过去做过的工作」，其实正是前面所有副角色的集大成，根本是自带履历的彩蛋回顾。



而《模范的士3》也将於本周迎来大结局，在今天（8日）EP.15 正式播出前，剧组先公开李帝勋变身为特种部队军官「金大尉」的道奇剧照，瞬间吸引众人目光。由於金道奇在加入「彩虹运输」之前是军人，这次回到旧职场也让观众更加好奇。公开的剧照中，金道奇褪去标志性的夹克，换上笔挺军装，展现出截然不同的魅力，帅气指数再度飙升。



