《今夜，就算這份愛戀從世界上消失》秋泳愚＋申始雅重現學生時期的純純心動愛戀

電影《今夜，就算這份愛戀從世界上消失》中，演員秋泳愚與申始雅將呈現純純的初戀故事。韓國人最知名的告白台詞中，也以「今天開始是第一天」而廣為人知，代表著從那天開始兩人即將一起經歷所有事情，100天、200天甚至更長時間，過著一個個紀念日，但如果這個時間無法累積，而每天都是交往的第一天，兩人該如何走下去呢？

電影《今夜，就算這份愛戀從世界上消失》劇情描述因為先天性記憶障礙，每天醒來記憶都會重新reset的女孩瑞允，和每天每天只想守護著她的在元，本作品同名日本小說在全球已熱銷130萬本以上，以此爲基礎而製作的日本電影，僅在國內就吸引了121萬觀影人次，是相當受到大家喜愛的作品。



而這部電影的重點也就是青春的面孔以及清純的愛戀，特別找來了2024年在電視劇《外傷重症中心》以及《玉氏夫人傳》等成為大勢演員的秋泳愚，他與日本原版中的男主角形象有些許不同，秋泳愚的外型與體格看來更多了一分健壯，同時展現出親切又冷漠的雙面表情，雖然很為難但仍想要延續這份愛情的感覺，引領著劇情的發展。



另外以《魔女2》《破果》等電影作品逐漸打開知名度的新人申始雅，也以這部作品首度挑戰愛情演技，雖然在片中她所飾演的瑞允，記憶只能保存短短一天，但她仍然每天以正能量面對所有困難，積極面對人生。這也讓申始雅展現出不同於之前暗黑系列作品的風格。韓國版本也有許多不同於日本版的細節，等待觀眾們細細體會與發現。



電影《今夜，就算這份愛戀從世界上消失》想表達的是，雖然女主角的記憶無法累積，但兩人在一起的感受卻依舊鮮明，也因為沒有辦法累積記憶，讓兩人更想留住當下的瞬間，雖然電影中的主角有著這樣的先天障礙，但對於每日累積著記憶的我們，每一個珍貴的瞬間也是最重要的。

