安聖基生前美談曝光：每年請整棟樓員工吃五星飯店，穿正裝一個個拍照

韓國資深影帝安聖基本月5日因血癌病逝，享壽74歲，讓影迷不捨。近日韓網論壇傳出他生前的溫暖事蹟，引發網友熱議，直呼：「不愧是國民演員，人品太高尚了！」

*相關內容：韓國影壇巨擘安聖基離世！將舉辦「電影人葬」，李政宰、鄭雨盛抬棺送別

7日，有網友在論壇以「故安聖基演員的人品」為題發文，透露安聖基生前居住於漢南The Hill公寓時，每年都會自掏腰包，邀請全體管理事務所員工到希爾頓酒店用餐，且連續多年如此。

發文者描述：「安聖基演員總是穿著正式西裝，夫人則會優雅地穿著韓服，親自接待每一位員工，甚至逐一和每位員工單獨合影。聽過名人送小費或禮盒，但特別準備這樣一個場合表達心意，真的是第一次見到。」



文章曝光後，網友紛紛感動留言：「真正的大人模樣，太帥了」、「難怪被稱作國民演員，這風範沒話說」、「希望這樣溫暖有禮的社會，能因為他的心意被更多人記得」、「看一次哭一次」等。

安聖基2025年底因食物噎喉昏迷，緊急送醫後仍於本月5日離世。他的葬禮以「電影人葬」形式舉行，出殯儀式於9日進行，隨後在明洞聖堂舉行追思彌撒及電影人告別式。影帝雖已遠去，但溫暖身影永存人心。

