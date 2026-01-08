安圣基生前美谈曝光：每年请整栋楼员工吃五星饭店，穿正装一个个拍照

韩国资深影帝安圣基本月5日因血癌病逝，享寿74岁，让影迷不舍。近日韩网论坛传出他生前的温暖事迹，引发网友热议，直呼：「不愧是国民演员，人品太高尚了！」

7日，有网友在论坛以「故安圣基演员的人品」为题发文，透露安圣基生前居住於汉南The Hill公寓时，每年都会自掏腰包，邀请全体管理事务所员工到希尔顿酒店用餐，且连续多年如此。

发文者描述：「安圣基演员总是穿著正式西装，夫人则会优雅地穿著韩服，亲自接待每一位员工，甚至逐一和每位员工单独合影。听过名人送小费或礼盒，但特别准备这样一个场合表达心意，真的是第一次见到。」



文章曝光后，网友纷纷感动留言：「真正的大人模样，太帅了」、「难怪被称作国民演员，这风范没话说」、「希望这样温暖有礼的社会，能因为他的心意被更多人记得」、「看一次哭一次」等。

安圣基2025年底因食物噎喉昏迷，紧急送医后仍於本月5日离世。他的葬礼以「电影人葬」形式举行，出殡仪式於9日进行，随后在明洞圣堂举行追思弥撒及电影人告别式。影帝虽已远去，但温暖身影永存人心。

