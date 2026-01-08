金汎首度挑戰短劇，主演網文改編新作《回歸後成為 SSS 級醫生》！繼《幽靈醫生》時隔3年再穿白袍

下部作品還未開播，新作消息已接踵而至！據韓媒JTBC獨家報導，演員金汎已確定接演醫學奇幻短劇《回歸後成為 SSS 級醫生》，展現出馬不停蹄的熱血工作行程。

《回歸後成為 SSS 級醫生》改編自現代奇幻題材的同名熱門網路小說，由作家「格列佛W」於 2022 年至 2023 年連載，故事講述外傷外科專家「安道一」（金汎 飾）意外回歸到新手醫生時期，並獲得看見他人「剩餘壽命」的特殊能力。 主角憑藉超能力與精湛醫術救治病患，並痛快地解決種種社會不公，其爽快的劇情走向在連載期間便累積了極高人氣。



值得關注的是，這不僅是金汎繼 2022 年與 Rain 合作《幽靈醫生》後時隔 3 年再次披上白袍，更是他出道以來首度挑戰「短劇」。 短劇以每集 1 至 2 分鐘、總計約 50 至 100 集的形式呈現，因符合當今 YouTube Shorts 或 Instagram Reels 的快節奏觀影習慣，正席捲全球市場。 金汎作為主流大牌演員大膽嘗試新型態格式，也讓外界期待不已。



金汎在《幽靈醫生》中飾演含著金湯匙出生的住院醫師高勝卓，憑藉喜劇與醫學題材的完美融合獲得好評，創下了 8% 的高收視率。 除了這部剛定案的短劇，金汎與安孝燮、蔡元彬聯袂主演的 SBS 新劇《今天也售罄了》也預計於今年上半年首播，他在劇中將飾演全球化妝品品牌的幹練專務「徐Eric」。



目前，《回歸後成為 SSS 級醫生》的公開平台與播出時間仍在討論中。 製作團隊預計在完成選角後，於近期內正式開拍。

