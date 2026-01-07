丈夫扶棺送最後一程、妻子拒絕比心致意　李炳憲李珉廷夫妻低調哀悼安聖基

韓國影壇巨匠安聖基5日因血癌病逝，享壽74歲，9日將出殯，韓國電影演員協會與申榮均藝術文化基金會共同以「電影人葬」規格治喪，墓地選在楊坪。

靈堂大批大批影視圈後輩弔唁，其中與安聖基有深厚緣分的李炳憲，不僅與李政宰、鄭雨盛、朴哲民等一線巨星共同擔任扶靈委員，其妻李珉廷也在頒獎典禮上低調避開歡樂環節，直奔靈堂致意，夫妻用各自方式送別前輩。



李炳憲與安聖基交情匪淺，兩人早在2002年動畫電影《瑪麗的故事》中就合作配音，2012年更一同受邀出席好萊塢「中國戲院」手印儀式，成為首組留下手印的亞洲演員，寫下歷史性一幕。 這次李炳憲親自參與扶靈，送前輩最後一程，顯見兩人超越輩分的的情誼。



李珉廷6日出席「2026 First Brand大獎」頒獎典禮，獲選為藝人YouTuber部門得主。 典禮上她被要求比出開心手勢時，輕聲婉拒：「今天不太方便...」，被韓媒解讀是為悼念安聖基。 典禮結束後，她隨即低調前往靈堂致意，並在個人社群公開與安聖基生前的合影，寫下：「去弔唁老師時突然看到這張照片，真的很想念那位溫暖又帥氣的前輩。 會永遠記得您。」照片中安聖基雖因病消瘦，但仍露出溫暖微笑，讓網友感慨不已。



安聖基出道超過60年，演出逾百部作品，被譽為「韓國電影活化石」。 他的離去讓影壇陷入悲痛，但後輩們的深情送別，也見證了他在電影人心中不可取代的地位。安聖基的葬禮採五日葬，治喪委員會陣容浩大，由資深演員申榮均擔任榮譽委員長，韓國電影演員協會理事長李甲聖、導演裵昶浩、申榮均藝術文化基金會職務代行申彥植及韓國電影人協會理事長梁允浩共同擔任委員長。 告別式上將由裵昶浩導演與鄭雨盛負責朗讀追悼文，影壇後輩紛紛前往送行，場面莊重哀戚。

