安成宰遭惡意造謠「共產黨員、口音像中國聲調」！《黑白大廚2》製作公司強硬回應：全面蒐證、採取法律行動

《黑白大廚2》出演者陸續捲入各種傳聞，製作公司也預告將採取法律行動。

6日，《黑白大廚2》的製作公司 Studio Slam 透過官方社群平台表示：「最近隨著節目的播出，針對特定出演主廚的人身攻擊與惡意留言持續出現，甚至有人私訊發送誹謗訊息。」他們指出：「這些行為不僅嚴重損害全心投入料理的主廚名譽，也對一般出演者造成難以癒合的心理傷害。」

製作公司進一步強硬表態：「針對特定主廚的人格侮辱性貼文或 SNS 訊息，目前正持續蒐集相關證據。對於已確認的惡意貼文與訊息發布者，將明確表明不會從寬處理，並採取強而有力的法律措施。」



Studio Slam 之所以出面發聲，正是因為近期以網路社群為中心，針對包括安成宰在內的部分主廚，出現大量誹謗與毫無根據的指控。部分網友散布「安成宰的口音很奇怪，像中國聲調」、「安成宰這個名字的漢字是華僑常用字」等與事實不符的說法，甚至指稱他在《黑白大廚》系列中對中餐主廚給予過高評價，還散布謠言指稱他是「中國共產黨成員」，並聲稱他經營的餐廳「Mosu」名稱源自毛澤東，相關內容皆屬不實。



事實上，安成宰出生於韓國，1994年與家人一同移民至美國，曾加入美國陸軍服役，並支援過伊拉克戰爭。退伍後本來夢想成為保時捷技師，卻偶然看到藍帶廚藝學院洛杉磯分校的招生簡章，轉而投入料理學習，目前則是韓國唯一擁有米其林三星最高等級餐廳「Mosu」的經營者與主廚。



相關消息一公開，也在韓網掀起熱議。韓網友：「怎麼這麼多瘋子」、「瘋子們..爲什麼那樣生活」、「真不敢相信，僅僅因爲稱讚中餐主廚的料理，就開始了這種瘋狂行爲」、「還派兵到伊拉克，說什麼中國共產黨」、「這是什麼謠言」、「理由真是荒唐」、「真想看看是誰在說這些話，都派兵到伊拉克了」、「安成宰口音怎麼可能是中國聲調呢」、「哎呦，爲什麼那樣生活呢」等等。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞