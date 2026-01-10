輸了比賽卻沒輸人氣！《黑白大廚2》林盛根淘汰後口碑炸裂，韓網掀「比贏家更耀眼」熱潮

Netflix 美食實境節目《黑白大廚2》中，「林將」林盛根以極具個人風格的表現，在半決賽後正式告別舞台，卻也留下讓人難忘的存在感。

6日公開的第11、12集中，節目迎來 Top7 主廚的半決賽對決。侯德竹、善財法師、林盛根、鄭鎬泳、崔康祿、尹酒母與「料理怪物」7人，進入主題與食材完全自由的「無限料理天堂」，爭奪直通決賽的門票。 最終由崔康祿拿下第一名，率先晉級。



其餘6人則進入殘酷的「無限料理地獄」，以「紅蘿蔔」為主題，在每一輪不斷變化料理內容。 對專業主廚來說，單一食材的連續創作本就不容易，最終善財法師、林盛根、鄭鎬泳與尹酒母相繼淘汰。即便如此所有主廚仍全力以赴，也再次體現《黑白大廚》的節目精神。 其中表現最搶眼的，正是「林將」林盛根。

曾奪下《韓食大捷3》冠軍的林盛根，在長達3小時的「無限料理天堂」中，當其他人只端出1、2道料理時，他一口氣完成5道菜，震撼全場。 從開賽30分鐘就端出「炮雞」，接著是「雞胸肉松子醬冷盤」、朝鮮時代解酒湯「曉鐘羹」，以及「牛橫膈膜水嵾冷盤」，頻繁進出評審席的模樣，甚至讓白種元與安成宰忍不住笑出來。



不過白種元坦言每道菜都有些可惜，直言「今天林主廚的手怎麼有點粗糙」，安成宰也表示「應該可以做得更好」。對此林盛根毫不在意，直言前四道菜根本沒把分數放在心上，只是想多呈現不同的韓食，並自信表示自己還有準備「能翻盤的料理」，端出主打的大蒜烤排骨與開城式蘿蔔拌菜，但仍未能刷新高分。即便如此，他仍笑著說：「雖然有點遺憾，但能展現這麼多料理真的很幸福。」



進入「無限料理地獄」後，林盛根一貫的快手節奏依舊搶眼，率先完成紅蘿蔔雜菜，卻因特色不足成為首位淘汰者。 被淘汰後，他坦率表示自己已盡全力詮釋韓食，未來也會繼續為韓食的發展努力，「能感覺到自己還活著，直到放下刀的那天，都會繼續做好韓食」，並幽默向觀眾道別，感謝大家喜愛《黑白大廚2》，邀請觀眾繼續鎖定節目。



林盛根在緊張的《黑白大廚2》賽場中，始終以輕快節奏帶動氣氛，同時憑藉獨特實力與鮮明個性刷滿存在感。 他堅信「料理必須快速完成」，在賽場奔走的模樣、不靠秤量就能調製魔幻醬汁的「魔法之手」，皆令觀眾驚嘆。 網友紛紛留言：「根本是擁有態度與實力的全能型選手」、「為推廣韓食奮戰到最後的樣子太圈粉」、「淘汰後反而更讓人想鼓掌」。 林盛根雖止步半決賽，卻以鮮明形象成為本季「遺珠之憾」的代表人物。

