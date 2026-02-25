《人工情報》趙寅成自嘲為「本土專用」演員：沒收到來自好萊塢的提案

近期在韓上映的電影《人工情報》由朴正民、趙寅成以及申世景等演員共同演出，而其中演員趙寅成也透露自己接連演出多次國情院要員的角色，以及在演員生涯中的煩惱。

《人工情報》是趙寅成繼電影《逃出摩加迪休》《神鬼海底撈》後第三度與柳承完導演合作，並且在片中的人物設定多為情報員，被問到這兩部分是否會對他造成什麼樣的壓力？趙寅成則表示上映的時間並無法由他來決定，譬如有人覺得他本次的角色跟《moving異能》中有些相似，但這些作品問世的先後次序，並非由演員來決定的。



作為演員，趙寅成已經出道多年，而在每一部作品中能夠如何表現出與以往不同的面貌，也是他一直以來的煩惱。因為是資深的演員，他也擔心是否大家會覺得失去了新鮮感，也不會有太多期待，但與其表現出全新的面貌，趙寅成更希望表現出自己的強度。不過對於自我的成長，他認為新的演技就如同一件新的衣服，就算什麼都不做也可能是另一種表現，在鏡頭前靜靜待著並不容易，甚至還會擔心自己的表現漏了什麼，所以趙寅成表示也想嘗試自然展現的生活演技，不像是在演戲的樣子。



對於進軍好萊塢，趙寅成表示如果有接到這樣的提議，他會勇往直前積極爭取，雖然在電影界中並不容易，但他也出演不少OTT作品，知名度也已經遍佈海外收視群眾，如果大環境已經如此，那麼要進軍海外市場也應該會更容易一些，但目前他尚未接到來自好萊塢的提案，所以他笑稱自己仍然為「國內用」演員。



那麼趙寅成是否會演而優則導呢？他謙虛地說自己還沒有那樣的能力，但不代表他日後不會挑戰導演或是製作，雖然他也滿感興趣的，但目前他對於演員的生活很滿意，所以打算集中精神於演員之路。《人工情報》已於2月11日在韓國上映。

