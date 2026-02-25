男神玉澤演終於要踏上紅毯正式終結單身！與小四歲女友戀愛長跑10年將於4月24日步入禮堂

出身野獸派男團2PM，歌手兼演員的玉澤演，從去年就預告求婚成功，計畫於2026年的春天迎娶女友，而確定的日期也出爐，今年4月24日將舉辦結婚典禮，儀式不對外公開。

今日韓媒體「SPOTV news」表示，玉澤演將於今年4月24日在首爾舉辦非公開的結婚典禮，與戀愛長跑已經10年，比他小4歲的圈外女友共結連理。也是2PM團體中繼成員燦盛之後，第二位升格人夫的成員。玉澤演在去年2025年底獲得KBS演技大賞迷你劇集優秀獎時，就曾公開對女友甜蜜喊話表達感謝，並以「準新娘」稱呼對方，當時也引發話題討論。



而在2025年11月時，玉澤演也透過所屬經紀公司51K發表聲明，表示澤演與交往中的圈外女友，已約定將攜手度過人生，已表達出結婚的規劃，並且說明將於2026年的春天舉辦非公開儀式，僅邀請雙方的家人們與親朋好友們，考量到女方並非演藝圈人士，所以一些細節也將以非公開的方式進行，希望大家諒解。



玉澤演從2008年以野獸派男團2PM出道，帶來許多膾炙人口的歌曲如「10分滿分的10分」、「Again and again」、「HeartBeat」、「Hands Up」等等，作為演員，玉澤演也演出過許多作品，如《黑道律師文森佐》《為你心跳》《打架吧鬼神》等等，形象始終非常優質，前陣子更Long Stay在台灣，讓許多民眾們捕捉到野生慢跑的男神。



