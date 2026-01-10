韓國製作公司期待中國市場：「限韓令放寬，韓劇競爭力不如以往，但將成為擺脫依賴Netflix的機會」

隨著中國國家主席習近平提及將逐步放寬限制韓流的「限韓令」消息曝光，韓國國內娛樂產業的期待感正在升高，韓媒TVDaily也訪問了三家製作公司的代表看法。

總統李在明於 7 日在中國上海舉行的記者會上轉述：「習近平主席就（限韓令）表示，『三尺厚的冰不是一次凍成的，又怎麼可能一下子全融？果實成熟時自然會掉落。』」發言人姜裕貞也表示：「我們同意在雙方都能接受的領域，在共同理解的基礎上推進深入討論，以擴大文化和內容交流。」



自 2016 年限韓令啟動後，韓國製作公司因被迫中斷視為「搖錢樹」的中國市場拓展而陷入重大困境。恰逢全球 OTT 平台 Netflix 進入市場，成為進軍全球的新通道，但同時也造成市場失衡，讓韓國製作公司對 Netflix 的依賴逐漸固化。在此期間，Netflix 的影響力已超越傳統媒體，甚至凌駕於頂級演員之上。





在艱困的內需市場中，韓國製作公司只能苦撐度日。那麼，這次提及「限韓令逐步、階段性放寬」的韓中高峰會，將為韓國製作市場帶來什麼樣的變化？媒體訪問了 3 位戲劇製作公司代表。由於「限韓令」具有政治敏感性，應要求，公司名稱與姓名皆採匿名處理。

製作公司 A 代表

「這是開拓新銷路的機會，但韓劇不如以往的競爭力令人擔憂」



「中國從未正式承認啟動『限韓令』，所以我不認為會出現劇烈變化。但能夠打開突破口本身就很重要。內容製作產業高度依賴海外出口，能營造這樣的氛圍本身就是好事。說實話，目前國內製作市場真的非常艱困，不只製作公司，連電視台與頂級演員都得看 Netflix 的臉色。製作費、出演費等所有活動空間幾乎都掌握在 Netflix 手中。即使韓國製作公司只是 IP 提供者，有時也會感到相當無力。

在這樣的情況下，如果中國市場重新開放，沒有製作公司會不高興。尤其製作公司能夠不再只與單一、握有龐大權力的投資方直接交易，而是以聯盟形式合作，進而防止價格聯合壟斷。雖然尚未有任何定案，但至少突破口被打開，這點值得慶幸。不過，也不可能再出現像過去那樣中國方面一句『要多少錢？』的無條件投資。限韓令之前，韓中之間的製作技術差距很大，但現在中國的製作技術已經更為領先，AI 技術亦是如此。因此即使市場開放，韓劇是否仍具備過往的競爭力，這才是問題所在。儘管如此，正如在 Netflix 上所證明的，韓劇仍保有相當不錯的品質。中國市場開放，無論如何都將成為一個正向的機會，這點是確定的。」

製作公司 B 代表

「會有所改變，但不會回到限韓令之前」



「在還不清楚中國市場會以什麼方式、開放到什麼程度的情況下，無法妄下定論，但我認為一定會有些變化。關鍵在於，限韓令期間，中國戲劇市場已自行大幅成長。即使市場開放，韓劇要再現限韓令前的影響力並不容易。當時中國對韓劇的品質評價相當高，但如今他們也成長許多。限韓令之前的合作計畫多以韓國為主導，但未來會採取什麼模式仍是未知數。就我個人來看，即便限韓令放寬，戲劇可能會是最晚開放的領域，反而是 K-pop 最有可能率先解禁。戲劇即使現在開始準備，也需要 1～2 年時間。然而目前內需市場不佳，中國開放也未獲明確承諾，韓國戲劇製作公司不太可能立刻以中國市場為目標行動。不過，中國市場規模龐大，光是出現『稍微鬆動了』的期待感，本身就已經足夠。」

製作公司代表 C 代表

「對萎縮的內需市場是機會，但目前仍以觀望為主」



「國內電影與戲劇製作市場已經高度萎縮，在幾乎看不到突破口的情況下，能夠營造出與中國和解的氛圍，本身就是正面訊號。但大多數國內製作公司仍採取『觀望』態度。即便中國市場重新開放，真正認為能再度掀起過去那種韓流熱潮的人並不多。限韓令實施後已過了很長一段時間，中國內容製作技術也大幅提升。雖然和解氛圍令人振奮，但這次會談究竟要如何與實際市場接軌，仍不得而知。是否能重新打開出口通路？是否能直接獲得中國投資？目前都無法確認。再加上中國市場受政治情勢影響大，變動性高，過去在結果出現前就遭遇挫折的投資者與製作人不在少數。因此，現在就以中國市場為前提來製作內容仍言之過早。歸根究柢，關鍵仍在於內容競爭力。若這個龐大的市場重新開放，無疑將成為一個讓產業喘口氣的機會。」

