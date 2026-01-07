後台很硬？朴娜勑公司遭國稅廳調查，20億追徵金「腰斬」剩3億，母親掛名領乾薪？

韓國知名搞笑藝人朴娜勑再爆爭議！

韓媒日前揭露，她所經營的1人經紀公司「N PARK」遭到國稅廳高強度調查，原被預估追徵稅金高達20億韓元（約新台幣4360萬元），最終卻僅以2至3億韓元（約新台幣436萬至654萬元）結案，疑似獲得「追徵特惠」，引發社會譁然。

據報導，首爾地方國稅廳調查2局於2022年11月起，對朴娜勑與ENPARK進行了約一個月的稅務調查。 調查發現朴娜勑的母親雖掛名公司代表理事，每月卻領取數百萬韓元、總額近8000萬韓元（約新新台幣174萬元）的薪資，實際上並未參與公司營運。



朴娜勑自2018年7月成立公司至2021年中旬稅務調查前，收入高達約100億韓元（約新台幣2.18億元），其中多數以「法人保留金」形式存放。 國稅廳原先判斷，公司可能透過此方式虛報數十億韓元規模的假支出或漏報收入，初估至少需追徵20億韓元以上稅款，最終結果卻大幅縮水至2至3億韓元，落差極大。



截至目前，朴娜勑方面尚未對稅務爭議發表正式立場。事實上，她近期正與前經紀人陷入多項法律糾紛。前經紀人指控她職場霸凌、冒名領藥及未支付節目演出費，並已向法院申請扣押價值1億韓元的房地產；朴娜勑方面則反控前經紀人涉嫌恐嚇取財。

雙方目前已互控多項罪名，從特殊傷害、名譽毀損到侵吞公款等，戰火從職場糾紛延燒至稅務疑雲，讓這位人氣笑星的公眾形象面臨嚴峻考驗。

