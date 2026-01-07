后台很硬？朴娜勑公司遭国税厅调查，20亿追徵金「腰斩」剩3亿，母亲挂名领干薪？

韩国知名搞笑艺人朴娜勑再爆争议！

韩媒日前揭露，她所经营的1人经纪公司「N PARK」遭到国税厅高强度调查，原被预估追徵税金高达20亿韩元（约新台币4360万元），最终却仅以2至3亿韩元（约新台币436万至654万元）结案，疑似获得「追徵特惠」，引发社会哗然。

据报导，首尔地方国税厅调查2局於2022年11月起，对朴娜勑与ENPARK进行了约一个月的税务调查。 调查发现朴娜勑的母亲虽挂名公司代表理事，每月却领取数百万韩元、总额近8000万韩元（约新新台币174万元）的薪资，实际上并未参与公司营运。



朴娜勑自2018年7月成立公司至2021年中旬税务调查前，收入高达约100亿韩元（约新台币2.18亿元），其中多数以「法人保留金」形式存放。 国税厅原先判断，公司可能透过此方式虚报数十亿韩元规模的假支出或漏报收入，初估至少需追徵20亿韩元以上税款，最终结果却大幅缩水至2至3亿韩元，落差极大。



截至目前，朴娜勑方面尚未对税务争议发表正式立场。事实上，她近期正与前经纪人陷入多项法律纠纷。前经纪人指控她职场霸凌、冒名领药及未支付节目演出费，并已向法院申请扣押价值1亿韩元的房地产；朴娜勑方面则反控前经纪人涉嫌恐吓取财。

双方目前已互控多项罪名，从特殊伤害、名誉毁损到侵吞公款等，战火从职场纠纷延烧至税务疑云，让这位人气笑星的公众形象面临严峻考验。

