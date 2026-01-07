安普賢＆李主儐因「肢體接觸」拉近距離！被《春日狂熱》原作小說尺度嚇到直呼：這可是電視劇耶！

張度練主持的網路綜藝《Salon Drip2》6日公開最新一集，由《春日狂熱》（Spring Fever）主演安普賢與李主儐作為嘉賓出演。

當張度練問到拍完電視劇《春日狂熱》後是否變得親近時？安普賢透露約有 90% 的戲份是在浦項拍攝。張度練立刻追問：「那麼那裡也會安排宿舍嗎？」李主儐笑著回應：「對啊，這6～7個月以來，我們經常對彼此說『辛苦了』，有種...戰友的感覺。」



安普賢還表示：「因爲作品本身就是浪漫喜劇，我們之間的肢體接觸（Skinship）非常多，我覺得肢體接觸之後，感覺變得更親近了。」李主儐聽完立刻接話：「其實我也想說這個，但有點害羞，所以沒說出口。」



接著，張度練笑說：「聽說原作的刺激程度滿高的。」李主儐也直言：「我看完真的被嚇到，一開始是先看劇本，後來補原作才發現表現方式超火辣，讓我忍不住想：『後半段肢體接觸會不會太明顯？這可是放送耶？』」

聽到這裡，張度練立刻確認：「那肢體接觸的部分真的沒問題嗎？」安普賢則表示：「程度其實還好，不是那種很『深度』的內容，可以輕鬆觀看，甚至全家一起看也沒問題。」



《春日狂熱》改編自同名人氣網路小說，講述性格冷漠的鄉間小學老師尹春（李主儐 飾）和熱情如火全身充滿結實肌肉的男子宣在奎（安普賢 飾），逐漸融化彼此心靈，充滿粉紅氛圍的春日羅曼史。該劇第2集收視率以全國基準平均達4.6%，在包含無線台在內的所有頻道同時段中奪下第一名，僅播 2集就展現驚人潛力，成績相當亮眼！不知道大家有沒有開始追了呢？



