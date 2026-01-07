無名指吸睛！金宇彬西班牙蜜月「婚戒閃閃」坐鎮！網友笑：行走的幸福感

韓國演藝圈神仙眷侶申敏兒與金宇彬，在去年12月20日結束10年愛情長跑、於首爾新羅酒店完成世紀婚禮後，近日有路人直擊兩人已飛往西班牙，享受專屬於他們的浪漫蜜月旅行！

根據網友曬出的照片，金宇彬坐在靠近海邊的餐廳裡，身穿深紅色上衣，滿臉微笑，尤其是無名指上的婚戒十分顯眼，幸福感直接溢出畫面。不僅如此，他還大方送上了簽名。

260105 shin minah & kim woobin on their honeymoon in spain wishing them so much happiness pic.twitter.com/HHCIIUJOaO — heinrey you lucky bastard (@minapaws) January 5, 2026

這場婚禮由金宇彬的至親好友李光洙擔任主持人，並請來法輪法師證婚，現場祝福溫馨深刻。 而獻唱祝歌的歌手 Car, the garden，特別選唱申敏兒主演人氣劇《海岸村恰恰恰》的OST《Romantic Sunday》，為兩人愛情故事增添浪漫篇章。

不僅儀式感人，這對夫妻更在婚禮前低調行善，共同向翰林尚志財團、首爾峨山醫院等多個機構捐出3億韓元（約台幣654萬元），延續兩人長期以來的公益心。 申敏兒過去15年累計捐款已達40億韓元，金宇彬也捐出超過11億韓元，夫妻至今社會捐款總額已突破50億韓元（約台幣1.09億元），愛心不落人後。



小倆口選擇西班牙作為蜜月目的地，暫時遠離鎂光燈，享受單純的兩人世界。而婚後他們也將迅速回歸工作崗位——申敏兒今年將透過Disney+原創劇《再婚皇后》與觀眾見面，該劇講述東大帝國完美的皇后娜菲爾，在得知皇帝丈夫想讓情婦成為皇后後選擇離婚，並決定「如果不能在這個地方當皇后，就在別的地方成為皇后」而展開的故事。金宇彬也將投入新劇《Gift》的拍攝，該劇改編自同名網路漫畫，劇述一名職業球隊教練（金宇彬 飾）在遭遇意外事故後獲得特別能力，並受聘為墊底業餘球隊的棒球部教練，由此展開一段熱血、激烈且催淚的一季故事。

從十年愛情長跑到共度一生，再到公益與事業並行，這對明星夫妻的每一步都寫滿溫馨與正能量，也讓粉絲紛紛祝福：「要一直幸福啊！」

