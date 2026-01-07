故 李善均 兩週年忌日，演員尹熙錫探望故友墓碑銘首度曝光！文字令人鼻酸

演員尹熙錫在李善均逝世兩週年之際，前往其墓地祭拜。李善均是韓國國立藝術大學的校友。兩年後，李善均的墓誌銘曝光，令人倍感哀傷。

近日，尹熙錫透過個人 SNS 公開了造訪李善均墓地的照片。他寫道：「已經兩年了，我依然想念他，依然感到心痛。2026.1.5 優柔寡斷。」分享了自己悲痛的心情。照片中，記錄了尹熙錫追悼故人的模樣。



兩人在大學戲劇系一年級時相識。作為多年的同事和朋友，「優柔寡斷」這個組合也是由同校演員組成的。

粉絲和熟人也紛紛前往李善均的墓地悼念。墓碑上的銘文寫著：「今天，一切都令人想念……我愛你」，更添幾分哀傷與懷念。去年李善均逝世一週年之際，尹熙錫也留下了悼念訊息。



2023 年 12 月 27 日，李善均突然離世，享年 48 歲。當時他正因涉毒疑雲接受警方調查，但在簡易試劑檢測及國立科學搜查研究院的精密鑑定中，皆被判定為陰性（無吸毒反應）。隨著他的去世，相關調查最終以「公訴權消滅」結案。

在葬禮當天，尹熙錫於出殯儀式中站在最前排，與送葬行列一同扶棺，一直陪伴在他身邊直到最後一刻。

