《模範的士3》本週大結局！金鍾洙化身神秘最後反派，李帝勳和彩虹運輸會如何應戰？

在 Viu Original 熱門韓劇《模範的士3》中，多位主演級演員化身各案件的反派角色，成為了話題！

顛覆以往形象的笠松將（飾 松田慶太）首先登場；尹施允（飾 車炳鎮）與張娜拉（飾 姜珠莉）完美詮釋出道以來的第一個反派角色；此外，陰問錫（飾 千廣鎮）與金成圭（飾 高成赫）再次展現多樣面貌，這些反派角色的演出都獲得觀眾高度好評。而《模範的士3》即將於本週迎來大結局，金鐘洙也將作為最後一位反派登場，備受期待！



公開的特別海報中，金鍾洙展現強大氣場。漆黑的夜晚，他坐在車內緊抿雙唇，凝視車窗外的目標，那帶著陰險意味的眼神瞬間挑起觀眾好奇心。他全身散發出的沉重而神秘氣息，預告了一場將撼動劇情的「巨惡」登場。在劇中，他將飾演一個徹底神秘的角色「吳元相」。



此前的預告也透露，最後一幕以軍隊為背景，讓人更加好奇他究竟犯下了什麼惡行。而金道奇（李帝勳 飾）和彩虹運輸又將如何與他展開史上最高潮的對決？最後兩集絕對不能錯過！



而擁有41年演技經歷的金鍾洙，曾出演過《愁城波哥大》、《左輪手槍》、《神鬼海底撈》、《1987》等經典電影，近年又陸續出演《屍戰朝鮮》、《MOVING 異能》、《江南 B-Side》與《操控遊戲》等多部影視作品，展現精湛演技與不可替代的存在感。這次在《模範的士3》中，他將呈現怎樣的全新面貌，也讓觀眾充滿期待！



Viu Original 原創犯罪韓劇《模範的士3》將在本週播出結局，香港觀眾記得逢星期五、六晚到Viu緊貼進度。

