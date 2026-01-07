无名指吸睛！金宇彬西班牙蜜月「婚戒闪闪」坐镇！网友笑：行走的幸福感

韩国演艺圈神仙眷侣申敏儿与金宇彬，在去年12月20日结束10年爱情长跑、於首尔新罗酒店完成世纪婚礼后，近日有路人直击两人已飞往西班牙，享受专属於他们的浪漫蜜月旅行！

根据网友晒出的照片，金宇彬坐在靠近海边的餐厅里，身穿深红色上衣，满脸微笑，尤其是无名指上的婚戒十分显眼，幸福感直接溢出画面。不仅如此，他还大方送上了签名。

260105 shin minah & kim woobin on their honeymoon in spain wishing them so much happiness pic.twitter.com/HHCIIUJOaO — heinrey you lucky bastard (@minapaws) January 5, 2026

这场婚礼由金宇彬的至亲好友李光洙担任主持人，并请来法轮法师证婚，现场祝福温馨深刻。 而献唱祝歌的歌手 Car, the garden，特别选唱申敏儿主演人气剧《海岸村恰恰恰》的OST《Romantic Sunday》，为两人爱情故事增添浪漫篇章。

不仅仪式感人，这对夫妻更在婚礼前低调行善，共同向翰林尚志财团、首尔峨山医院等多个机构捐出3亿韩元（约台币654万元），延续两人长期以来的公益心。 申敏儿过去15年累计捐款已达40亿韩元，金宇彬也捐出超过11亿韩元，夫妻至今社会捐款总额已突破50亿韩元（约台币1.09亿元），爱心不落人后。



小俩口选择西班牙作为蜜月目的地，暂时远离镁光灯，享受单纯的两人世界。而婚后他们也将迅速回归工作岗位——申敏儿今年将透过Disney+原创剧《再婚皇后》与观众见面，该剧讲述东大帝国完美的皇后娜菲尔，在得知皇帝丈夫想让情妇成为皇后后选择离婚，并决定「如果不能在这个地方当皇后，就在别的地方成为皇后」而展开的故事。金宇彬也将投入新剧《Gift》的拍摄，该剧改编自同名网路漫画，剧述一名职业球队教练（金宇彬 饰）在遭遇意外事故后获得特别能力，并受聘为垫底业余球队的棒球部教练，由此展开一段热血、激烈且催泪的一季故事。

从十年爱情长跑到共度一生，再到公益与事业并行，这对明星夫妻的每一步都写满温馨与正能量，也让粉丝纷纷祝福：「要一直幸福啊！」

