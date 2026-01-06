曹世镐反省三周「光速复出」惹议！爆料者怒呛：将公开其「与妻子私下聚会影片」

深陷「黑道关联」疑云的艺人曹世镐，近日传出回归消息，对此，爆料者 A 某再次现身表达强烈不满。

A 某在社群媒体上发文讽刺：「因为（你的黑道友人）潜逃海外、警方无法调查，你就突然说要复出了？」随后更预告将持续爆料：「那我也会公开在家里跟妻子一起拍的影片。 你说单纯只是朋友关系？ 如果是单纯朋友，会在结婚前特地介绍老婆给对方认识，还一起在家里喝酒？」



此前，曹世镐被指控与经营非法赌博网站的黑帮份子关系密切。 当时爆料者主张，曹世镐长期以朋友为名收受高价名贵礼物，利用名气帮暴力组织成员经营的餐饮连锁店做宣传，并公开了聚会合照佐证。 当时曹世镐虽澄清两人仅是「一般熟人」，但迫於舆论压力，随即宣布退出《刘 QUIZ ON THE BLOCK》、《两天一夜》等所有常驻节目，进入反省期。



조세호 돈세탁하는 조폭두목이랑 어울리면서 뇌물상납받고 조폭이 운영하는 프랜차이즈 홍보해줬다는 의혹터졌는데 기사하나안뜸 좆나수상한데 https://t.co/CYKmNyQjkl pic.twitter.com/7zi3h78qNC — 반올 (@HeungrokCho) December 4, 2025

然而，在停工仅 3 周后的去年 12 月 31 日，Netflix 综艺《Screwballs》便於去年 12 月 31 日正式宣布，曹世镐将原封不动地加入新一季节目。



此举在韩国网路上掀起论战，许多网友对其「光速复出」感到不满，认为其反省缺乏诚意；但也有另一派声浪指出，与黑道相识并不代表参与犯罪，质疑爆料者动机不纯，且强烈批评爆料者不应将其圈外妻子牵扯进来，恐涉及侵犯隐私及二次伤害。

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻