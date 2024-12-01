台韓選秀《SCOOL》出道七人出爐！導師驚訝看完！婁峻碩喊話：那麼有錢不能出三團嗎

台灣天空娛樂與SBS Medianet共同打造的選秀節目《SCOOL》昨晚（30日）播出最後一集，整檔節目從韓國「搬來」高雄巨蛋舉行總決賽，包括主持人利特、導師銀赫、羅志祥、李洪基、Yuju、崔容俊與婁俊碩。

決賽分作三組，闖到最後的21人分別演唱〈Sweet Dance〉、〈Dive in〉、〈翻轉世界BOOM!〉，加上先前淘汰的人氣最高前八名開場表演〈雨過天晴的RAINBOW〉，導師對練習生們最後端出來的成果讚譽有加，尤其是〈翻轉世界BOOM!〉。



〈翻轉世界BOOM!〉的組成成員是三組裡夢之隊星數總合最多，陣中的美祥和麒文還是集集幾乎被導師稱讚的佼佼者，銀赫看完表演評價這組可以原地出道，婁峻碩直言：「美祥和麒文從第一集帥到最後一集，我們把時間留給其他人。」並稱讚梁哲維（Victor）和周孟潾成長非常多。而〈Sweet Dance〉與〈Dive in〉，李洪基特別稱讚黃耀冬（Tony），羅志祥大呼王學駿「帥慘了」。



導師觀賞完決賽三組表演後，各自選出心目中認為該出道的七名練習生，每名練習生各得一萬票，這些票數會和人氣票數加總，總合前七名即出道組、真正的「夢之隊」。導師投票結果如下，鄭美祥、帝翁（D’om）、陳麒文與王學駿四人共獲6導師選擇、獲6萬票，梁哲維、周孟潾陳柏佑（Jagger）也有三導師選擇、獲3萬票。



票數加總結果，「夢之隊」出爐：

一、陳麒文



二、帝翁D’om



三、鄭美祥



四、王學駿



五、林柏佑Jagger



六、彭义翔（馬來西亞籍）



七、朴鎭佑（韓國籍）



最令人緊張的莫過於最後一個出道位，朴鎭佑和林川佑似乎在投票倒數時刻交換了位置，原先還有不少網友擔心出道團體沒有韓籍練習生相當吃虧。朴鎭佑被唸到名字自己也面露驚訝，導師們更是張嘴又抱頭。



雖然結果有喜有悲，但節目又給了未出道練習生一線曙光。婁峻碩當場喊話製作單位：「那麼有錢不能出三團嗎？」特別點名心中的遺珠張路易、梁哲維與連兆緯（Lian）。據現場觀眾透露，製作單位現場曾播出了一段影片耐人尋味，提到「after SCOOL」、「最終九人成團出道」，網友都在猜測是否要從剩下的練習生出第二團九人團，又或是多選兩個人一起出道。



昨晚並未公布夢之隊出道團名，不過據先前天空娛樂製作人透露，團體會是「永久團」非「限定團」，或許會在更充足的準備下宣布團名並出道。

另外，崔容俊在眾練習生表演完主題曲〈Dream of You〉後忍不住再提點「舞跳不齊」，這無論是將出道或未出道的練習生們，應當作警惕，不過崔容俊最後還是心軟喊「對不起訓話太多」，更邀請練習生們和他一起吃火鍋表示願意請客。



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