Nana家中遇劫案歹徒辯稱 「籌母醫藥費」，荒謬指控「她先拿刀刺我」！Nana遭反告殺人未遂：相信人性是貪念嗎？

在藝人Nana遭遇住宅侵入強盜案後，驚傳加害者A某從拘留所寄出信件聲稱遭到Nana攻擊，還稱Nana主動提出「給他4000萬」要求串供，引發輿論嘩然。對此，警方明確指出是不實指控，Nana也透過社群平台分享了複雜的心境。

強盜驚人主張：Nana以4000萬利誘串供

JTBC節目《事件班長》於2日公開了嫌犯A某（30代男子）寄出的5封獄中信件，其主張與警方調查結果完全相反，聲稱進屋時沒帶兇器、只戴著手套和耳機，是 Nana 先拿屋內的刀試圖刺向他的脖子，而A某在躲避過程中，耳朵到脖子之間被刺傷深達7公分。A某強調，自己「連Nana的一根汗毛都沒碰過」，反而是被兇器刺傷後遭到了毆打。



關於犯罪動機，A某聲稱是為了湊母親醫藥費才行竊，被制伏後已道歉。他還指控 Nana母親曾提出給他4000萬韓元，條件是要他承認「帶刀闖入」，最近得知Nana母女提交了傷害診斷書後發現被騙，決定寫信揭開真相。



《事件班長》分析，A某可能是在羈押期間受到「指點」，希望通過反告為自己減刑；假若頸部受傷深度達到7cm，恐怕難以做出書寫動作；身為30多歲年輕力壯的男性，「為母籌措醫藥費而犯案」的說法亦令人啞然失笑。

警方與經紀公司強硬回擊：全是不實指控

警方調查顯示，A某闖入時確實攜帶了裝在鞘內的兇器，進屋後掐住Nana母親的脖子致其昏厥。Nana聽到尖叫聲驚醒，在制止對方的過程中發生扭打，因 A 某不願放下兇器而產生了物理衝突。警方明確表示，A某所謂「被毆打」的主張絕非事實。

Nana的經紀公司Sublime也全面否認 A 某的說法，稱籌措醫藥費、金錢提議、串通口供完全不是事實，反而是加害者曾要求不要報警。公司強調，加害者毫無反省還提出反告，是利用 Nana 的藝人身分進行二次傷害，將採取法律行動應對到底。



Nana 無聲抗議：法律是否過度保護加害者？

Nana於4日在個人 IG 分享了一則新聞截圖，內容尖銳指出：「比起無辜地單方面受害的市民，難道為了私利持兇器闖入的加害者的人權更應受法律保護嗎？」報導中質疑現行法律過度保護闖入者，假如「為了生存的抵抗」反而被懷疑成犯罪，這樣的社會絕不安全。Nana 雖然沒有配上額外文字，但其立場已不言而喻。



Nana早期亦透過IG表示，雖然早前就得知被反告的消息，但為了遵守與粉絲的見面會約定，一直努力保持堅強。她透露因這件事思考了很多：「我想用美好的眼光看待世界和人們、想要去相信，也許是我太大的貪念。但是，為什麼必須認為這是貪念呢？ 每念及此，都會產生一種懷疑感。」最後，Nana安慰粉絲稱，一定會將這件事撥亂反正，以後也會好好管理心態，不會輕易崩潰。



韓網友也十分憤怒，紛紛留言應援Nana「正當防衛法條真的該徹底修改，對於闖入家中的強盜，就算把他打死也應該判無罪」、「進別人家那一刻起，就沒什麼好冤枉的了」、「法院如果沒判 Nana 無罪，就等於在對人民說：『強盜進來時，你們就乖乖等死或是被性侵吧』」、「下一位受害者就是被法官害死的」、「我們國家的法律到底是多無能，才會讓殺人未遂犯不只反告受害者，還自稱委屈、向電視台爆料？」

【事件背景回顧】

去年11月15日清晨 6 點左右，A某攜帶兇器利用梯子爬入Nana位於九里市的住宅，先勒索並毆打Nana的母親，隨後與出面制止的Nana發生肢體衝突，最終被當場逮捕。警方已認定Nana母女的行為屬於保護性命的正當防衛，不予立案；而 A 某則適用「特殊強盜」、「住宅侵入」、「傷害」等罪名，目前正在羈押調查中。

